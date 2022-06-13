Новий "кіндер-сюрприз" Путіна осоромився знаннями географії, але ЗСУ все виправлять

Новий фаворит Путіна, кіндер-сюрприз Кирієнко, відомий тим фактом, що за його прем'єрства в Росії стався минулий дефолт, видав на-гора нову тезу.

Географію не подужали, як і Київ за три дні

У межах слова народу щодо дня незалежності Росії від СРСР, який там продовжують святкувати, намагаючись відтворити цей самий СРСР. І звучить вона так.

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Що оскільки Катерина Друга іменувалася Царицею Херсонеса Таврійського, то Росія зараз має повне право анексувати Херсон та Херсонську область, Мелітополь, Бердянськ та інші українські міста й шляхом потішного "референдуму" під окупацією (Гітлер скромно плаче збоку) приєднувати їх до Росії.

Загалом Петра Першого Кремлю здалося мало, на допомогу закликали і дух імператриці Катерини Другої. Вирішили, що якщо верстати імперію, то на повну. Чого вже соромитись. Вони, звичайно, там у Кремлі не лише великі історики, а ще й географи. Яким не завадило б вивчити різницю між Херсоном та Херсонесом.

На кого ще відкриється кремлівська пащека

Але тут інше. У цієї Катерини Другої було багато титулів. Авжеж, звалася вона царицею Київською та княгинею Чернігівською, але це після 24-го лютого вже мало кого налякає у Києві та Чернігові.

Але ж було ще й інше. Катерина Друга іменувала себе імператрицею Болгарською, володаркою грузинських царів, княгинею Естляндською та Ліфляндською.

Болгарія, Естонія і Латвія, звісно, ​​в НАТО, але хтось готовий зараз поставити на те, що у розвитку імперської хвороби це перестане бути аргументом? Адже повертають своє, споконвічне… А якщо згадати візити російських військ до Парижа, Варшави та Берліна, то простір для фантазії розширюється.

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Скалка розміром з колоду в оці недоімперії

Одне важко зрозуміти. Кремль все кричить і кричить про свій споконвічний російський шлях та про те, що над Україною нависло зовнішнє управління. Залишимо осторонь і той факт, що для Кремля будь-яке управління Україною ззовні Кремля, навіть із Києва, вважається зовнішнім.

Але як бути з Петром Першим, який займався євроінтеграцією відсталої азійської імперії? І як тут бути з Катериною, яка була німкенею і російською мовою говорила насилу? Як мають працювати посилання до великої імперії на тлі такого обурливого зовнішнього управління та боротьби пропагандистів із ними зараз? Втім, питання риторичне.

І кремлівська шизофренія не піддається аналізу. Тож вся надія на ЗСУ. Саме вони мають продемонструвати Кремлю своє вагоме слово у цьому історичному диспуті про українське місто Херсон.

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