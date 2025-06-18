Замість Бровді: кого призначили новим командиром "Птахів Мадяра" і що про нього відомо

У 414-й окремій бригаді безпілотних систем, відомій як "Птахи Мадяра", призначили нового командира. Ним став молодший лейтенант Андрій Клименко.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Птахів Мадяра".

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Андрій Клименко – новий командир "Птахів Мадяра"

18 червня стало відомо, що молодший лейтенант Клименко Андрій Сергійович призначений командиром 414-ї бригади "Птахи Мадяра". "Кліма" замінив на цій посаді Роберта Бровді "Мадяра".

Новий командир "Птахів Мадяра" Андрій Клименко / Фото з соцмереж бригади

Бровді про нового командира "Птахів Мадяра"

Зауважимо, новий командувач СБС у фейсбуці прокоментував призначення Клименка командиром бригади.

"Кліма" знає, як чинити з хробаками. Тому що все, що зветься сьогодні "Птахами Мадяра", ми побудували разом. З самого першого дня широкомасштабної, завжди пліч-о-пліч,

– наголосив Роберт Бровді.

Написав, що має честь повідомити, що кращий з кращих, засновник і Командир найпродуктивнішої у світі Команди ударних БпЛА "Кліма-Team" ПМ, з 18 червня комбриг 414 ОБР БПС "Птахи Мадяра".

Також "Мадяр" розповів, що в мирному житті "Кліма" – "спортік" і тренер, абсолютний Чемпіон світу з таеквон-до ITF (2017, Північна Корея). Також зазначив, що Андрій Клименко на війні добровльцем з 24 лютого 2022 року разом зі "спортіками" "Sparta". Він пройшов шлях від стрільця ТРО до літаючого комбата.

І так, це, мабуть, перший у сучасній історії ЗСУ командир бригади – молодший лейтенант. Ми виросли не у званнях, але експертами з утилізації хробачні у промислових об'ємах,

– підкреслив Роберт Бровді.

Також додав, що Клименко граючий тренер, один з 27 побратимів першого складу "Птахів Мадяра", ментор і Командир-батько.

Про нього не скажу "він стане другом і батьком Птахів-козаків", бо він ним вже є давно. Клименко "Кліма" Андрій Сергійович. Брате, ти знаєш, що робити. Завжди поруч, а зростаюча бригада – у надійних руках. 78, Клімчик, 78. У всьому,

– написав "Мадяр".

Новий комбриг "Птахів Мадяра" / Фото з фейсбуку Бровді

Коротка довідка. На початку червня засновника і командира "Птахів Мадяра" Роберта Бровді призначили командувачем Сил безпілотних систем.