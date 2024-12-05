"Ворога вибили": у ЗСУ підтвердили звільнення села Новий Комар на Донеччині

Українські військові звільнили село Новий Комар на Времівському напрямку, витіснивши звідти російські війська. Воно розташоване у Великоновосілківській громаді Волноваського району на Донеччині.

Інформацію про це підтвердив 5 грудня речник Об'єднаного стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин для Суспільне Донбас. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про звільнення села Новий Комар

Інформацію про звільнення населеного пункту підтвердив Назар Волошин, речник Об'єднаного стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Ворога вибили звідти і населений пункт Новий Комар, що розташований у Волноваському районі Донецької області та входить до Великоновосілківської селищної громади, знаходиться під контролем Сил оборони,

– повідомив Волошин.

Звільнення Нового Комара стало можливим завдяки злагодженим діям підрозділів, серед яких відзначено 48-й окремий штурмовий батальйон ім. Номана Челебіджіхана.

За даними аналітичного проєкту DeepState, українські штурмовики завдали російським військовим значних втрат.

Бійці 48 ОШБ ім. Номана Челебіджіхана витіснили ворога з Нового Комара на Донеччині Російські окупанти зазнали великих втрат, багато хто втік до траси. У полон взято ворожих морпіхів із 40-ї БрМП РФ,

– повідомили у Telegram DeepState.

У повідомленні також зазначено роль інших підрозділів, які брали участь в операції, зокрема 241 бригади територіальної оборони, 31 окремої механізованої бригади та танку 23 ОМБр. В операції активно використовували FPV-дрони з розрахунків РУБпАК "Вирій".

Відео, опубліковане 48 ОШБ

Нагадуємо, зранку 5 грудня аналітики DeepState повідомили про оновлення карти. Відповідно до даних, Збройні Сили України відновили контроль над Новим Комаром, однак і ворог дещо просунувся.