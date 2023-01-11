Росія готується до нового масованого обстрілу України, — Гуменюк

Попри усі санкції, міжнародну ізоляцію та визнання низкою країн спонсоркою тероризму, Росія не планує зупиняти свій терор. Так, військові України фіксують підготовку Росії до нового масованого ракетного обстрілу.

Ба більше, атакувати міста України країна-терористка може уже найближчим часом. Про це заявила керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк під час брифінгу, пише 24 Канал.

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Підготовка до масованої ракетної атаки

Про підготовку до нового масованого удару свідчить, зокрема, активність ворожих безпілотних розвідників. Адже переди тим, як обстріляти Україну, росіяни спершу збирають інформацію про цілі, які хочуть вразити.

Станом на сьогодні в ОК "Південь" фіксують один корабель з усього корабельного угрупування, у пунктах базування також перебувають ракетоносії. Однак, за словами речниці, окупанти уже завели кораблі на переспорядження, адже під час останнього масованого ракетного обстрілу "були використані всі ракети, які знаходилися на той момент на бортах".

Враховуючи, що для переспорядження після масованої ракетної атаки ворог як правило використовує 10 – 12, або 14 днів, можемо говорити про те, що наразі ми перебуваємо якраз напередодні саме повторення такої масованої ракетної атаки,

– сказала речниця ОК "Південь".

Мішана тактика окупантів

Наталія Гуменюк також підкреслила, що під час нової масованої атаки росіяни, ймовірно, знову можуть використати мішану тактику обстрілів. Вона передбачає застосування:

ракет повітряного базування,

ракет морського базування,

безпілотників.

Тому у жодному разі не нехтуйте своїм життям та здоров'ям, ігноруючи сповіщення повітряної тривоги.

Останній масований ракетний обстріл України: коротко