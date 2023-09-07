У Зеленського сказали, як призначення Умєрова вплине на військову допомогу

Зміна міністра оборони України під час війни не послабить роботу відомства. А навпаки – є сподівання, що все стане ще ефективнішим.

Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк, пояснивши, як Україна домовляється та організовує військову допомогу від міжнародних партнерів під часи війни. Тут є три важливих компоненти.

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Ключові переговори про найважливішу зброю веде президент Володимир Зеленський. Тут йдеться про далекобійну артилерію, авіацію, далекобійні ракети, системи ПРО тощо.

Що нам потрібно з точки зору конкретного моменту – і президенту, і на особистих переговорах інформацію надає Генеральний штаб. Пан Залужний працює з очільниками Генеральних штабів інших країн, де пояснює, що нам потрібно та в якій кількості,

– розповів Подоляк.

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Міністерство оборони підключається вже з юридичної точки зору та з боку логістики. А новий очільник відомства Рустем Умєров мав би покращити процес логістики, яка упродовж останніх місяців дещо провисала.

Президент про це прямо казав, що формати мають бути змінені. Логістика має бути пришвидшена. А юридичною складовою та логістикою опікується Міністерство оборони. Давайте подивимось. З певним часом зможемо детально коментувати, чи є якісні зміни з точки зору доопрацювання,

– зауважив Подоляк.

Чи доречно міняти міністра під час війни

Як наголосив Подоляк, немає нічого недоречного у тому, що держава готова робити кадрові зміни під час війни. Якщо потрібно оптимізувати роботу та зробити її ще дієвішою, то немає жодних проблем у зміні міністра оборони.

Сила держави полягає в тому, що вона розуміє – на цьому етапі відпрацьовано все нормально, а далі – це вже ризики. Чому? Репутаційні ризики, функціональні ризики, недостатня логістична спроможність відповідних менеджерів. І тоді держава просто міняє менеджерів. І це правильно. Чому? Більш ніж 550 днів війни. Не всі можуть витримати той темп,

– пояснив Подоляк.

В Україні поміняли міністра оборони: коротко