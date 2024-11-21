"Це найменш важка втрата": у чому полягає новий "мирний план" Трампа

Черговий "мирний план" Дональда Трампа передбачає, що Росія залишить собі Крим, а Україні віддадуть якусь частину інших окупованих територій. Відмова від Запоріжжя чи Херсонщини справді не така болюча для російського керівника Владіміра Путіна.

Чого не скажеш про Крим. Диктатор усю свою "легітимність" будував навколо півострова. Однак, як пояснив 24 Каналу російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов, результат війни визначатиметься не політичними міркуваннями, а ситуацією на полі бою.

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Чому Путіну важливий Крим

Видання CNN зазначило, що "мирна угода" між Україною та Росією за посередництва Дональда Трампа може

передбачати відмову Києва від претензій на Крим в обмін на повернення частини з решти окупованих територій.

Однак, за словами Галлямова, навпаки, Путіна потрібно позбавити Криму, і тоді це буде серйозний успіх. Набагато важливіший, ніж Донбас, і тим паче Херсон і Запоріжжя.

Віддати Україні повністю Херсонщину та Запоріжжя для Путіна – це найменш важка втрата. Можуть видати, мовляв, "тактично захопили, використали як плацдарм та елемент торгу, але не така вже й це наша територія",

– додав він.

Водночас з відмовою від Донеччини та Луганщини буде дещо складніше. Оскільки росіяни постійно волають на кшталт "Донбас наш". Крим же взагалі – це вінець творіння Путіна. Останні 10 років він усю свою "легітимність" будував навколо півострова. Тому віддати Крим вкрай болюча історія для диктатора.

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Російський опозиційний політтехнолог пояснив, що за своїм задумом війна – це форма політики. Але з огляду на те, що вона ведеться занадто специфічними засобами, то вже перетворилася у самостійний феномен. Тому динаміка війни визначається нею самою.

Тобто те, що дістанеться чи не дістанеться Путіну, буде визначатися не політичними міркуваннями, а ситуацією на полі бою: