"Ледь вікна не повилітали": у мережі показали відео гучної "бавовни" в Новій Москві

Зранку 4 липня у Новій Москві було неспокійно через літню "бавовну". Росіяни скаржаться на "хлопки" буцімто через атаку невідомих безпілотників.

Російські пропагандисти опублікували відео одного з перших "хлопків", який пролунав у Новій Москві, пише 24 Канал. "Бавовну" зафіксували близько 6 години ранку.

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Росіяни спростували брехливі заяви міноборони Росії

У російському міноборони вже встигли заявити, що над регіоном нібито збили п'ять безпілотників. У Росії традиційно заявляють про буцімто атаку "українських" безпілотників.

Та відео, яке опублікували пропагандисти, спростовує брехню російського міноборони. Річ у тім, що звук після "бавовни" дуже схожий на приліт, а не успішну роботу ППО, як бреше міноборони Росії.

Звук вибуху у Новій Москві: дивіться відео

Пропагандисти також стверджують, що невідомі безпілотники вдалося збити поблизу села Валуєво. Саме там було найкраще чутно прекрасні ноти літньої "бавовни".

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Жителька Валуєво Єлизавета фактично підтвердила прильоти. За її словами, зранку прозвучав сильний "хлопок", від якого аж затрясся дім. Жінка каже, що "бавовна" була настільки потужна, що ледь вікна не повилітали.

Що росіяни кажуть про "бавовну" в Новій Москві: дивіться відео

Також Єлизавета зазначила, що росіяни вибігли на вулицю спостерігати за прекрасним явищем "бавовни" й побачили густий дім. Вона каже, що "бавовна" їх дуже сильно налякала.

Юлія, ще одна жителька Валуєво, стверджує, що перші два вибухи пролунали о 5 ранку. Після цього в небі був стовп диму, що теж вказує на те, що таки був приліт, а не робота ППО. Врешті-решт, за словами жінки, після "бавовни" було зарево, що вщент розгромлює брехливу заяву міноборони Росії про "успішну" роботу ППО.

Росіяни кажуть, що дуже перелякалися, що може прилетіти по їхніх будинках. Якщо звернути увагу на те, як Росія знищує цивільну інфраструктуру України, то росіянам і справді варто боятися ударів своїх же військових по власній територій.

Що відомо про "бавовну" в Росії