Чому Україна йде у новий наступ на Курщині, а не перекидає ці сили на Схід: є 2 пояснення

Збройні Сили України 5 січня розпочали новий контрнаступ на Курщині. Українське військове командування ухвалило відповідне рішення, щоб досягти щонайменше трьох цілей.

Зокрема, покращити позицію перед потенційними переговорами, відтягнути російські резерви з інших напрямків та відвернути увагу противника, сказав 24 Каналу військовий експерт з Ізраїлю Григорій Тамар. Він також пояснив, чому українське командування не може перекинути сили з Курської області на той напрямок, де найбільше тисне противник.

До теми Серйозний ризик: чи матиме Курська операція вирішальний вплив на перемовини

Чому ЗСУ вигідніше йди у наступ на Курщині

Як зазначив військовий експерт з Ізраїлю, є одна проблема, яку Сили оборони досі не розв'язали. Йдеться про використання російською авіацією надважких боєприпасів, які знищують війська в обороні, навіть якщо вони добре укріплені.

Ці засоби неможливо використовувати по військах, які наступають, а тільки по стаціонарних цілях,

– наголосив Тамар.

Новий наступ ЗСУ на Курщині може бути спробою змінити правила гри на тактичному рівні для того, щоб ситуація для українських військ була комфортнішою.

Крім того, є хибне судження, що завжди сторона, яка обороняється, зазнає втрати менші, ніж та, що наступає. За словами військового експерта з Ізраїлю, це дещо застаріле уявлення.

Часто буває під час наступу, якщо він раптовий та грамотно спланований, то сторона, яка наступає, зазнає менших втрат, ніж сторона, яка обороняється, особливо якщо вдається взяти в оперативне оточення сили, які обороняються,

– мовив Тамар.

З його слів, це також може бути одна з особливостей наступальної операції.

Зверніть увагу! Військовий експерт Олексій Гетьман наголосив, що нові атаки в Курській області є виправданими, адже вони послаблюють Росію у військовому сенсі.

Які цілі нового наступу

Вже не вперше Збройні Сили України демонструють можливість й здатність прихованої концентрації резервів та найнеочікуванішого введення їх у справу. Вкотре наступ українських військ став великою несподіванкою для всіх, зокрема росіян.

Це похвально, особливо враховуючи, що ця війна, так само як війна в Ізраїлі – війни нового покоління, коли події відбуваються фактично у прямому ефірі й через це вкрай важко зберігати рівень секретності,

– додав військовий експерт з Ізраїлю.

Він назвав 3 ймовірні цілі нового наступу Сил оборони на Курщині:

спроба українського Генштабу покращити позицію перед потенційними переговорами;

спроба відтягнути російські резерви з інших напрямків для того, щоб послабити наступальний натиск росіян;

маневр для відвертання уваги й найближчим часом буде неочікуваний розвиток подій на інших напрямках.

До слова, Росія вже залучила від 50 до 60 тисяч особового складу для боїв на Курщині.