Росіяни планують почати новий наступ до 9 травня, – Шевцов

Російський диктатор обожнює прив'язувати певні події до дат. Прикордонники заявили, що Путін поставив дедлайн для нового наступу – він повинен початися до 9 травня.

Начальник пресслужби прикордонного загону "Сталевий кордон" Іван Шевцов в ефірі Ранок.LIVE заявив, що ворог планує новий наступ до 9 травня. Він зазначив, що Росія зовсім не шкодує своїх військових. Про це пише 24 Канал.

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Росія готує новий наступ до 9 травня

Іван Шевцов повідомив, що до 9 травня росіяни готуються піти у новий наступ на різних напрямках, зокрема і на Сході країни.

Ворог в особі Путіна полюбляє певні дедлайни. Зараз у них дедлайн – це 9 травня. Вони полюбляють такі "святкові дні". Саме до 9 травня ворог планує почати наступальні дії на сході країни та інших напрямках,

– сказав Шевцов.

Він наголосив, що Сили оборони до цього готові, і прикордонники в тому числі. Прикордонник переконаний, що всі спроби ворога просунутись на будь-якому напрямку будуть зупинені.

Наразі на мапі Deepstate вже можна побачити просування ворога на деяких напрямках. На запитання журналістки про те, чим новий наступ Росії відрізнятиметься від того, який зараз відбувається, Шевцов лиш відповів, що навіть ті невеликі території ворог захоплює з дуже великими втратами, не жалкуючи особового складу. Натомість для України життя бійців важливіше, тому іноді доводиться робити невеликі відступи.

Для нас важливіше зараз відійти на більш вигідні позиції, для того, щоб згуртуватися і дати відсіч ворогу. Ворог свій особовий склад не жалкує, він не жалкує техніку. для нас все є таки навіть маленький відступ – він не є досить важливим у тактичному понятті, але він зберігає життя наших бійців. Це саме головне,

– заявив Шевцов.

Прогноз Інституту вивчення війни щодо нового наступу Росії