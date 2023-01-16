У Росії є три великі проблеми, – військовий оглядач відповів на заяви про новий наступ

Росіяни, які підступно здійснили вторгнення на українську територію 24 лютого 2022 року, мають подальші плани щодо терору України. Проте їм не вдасться реалізувати задумане через низку вагомих причин.

Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. За його словами, прогнози росіян щодо повторного вторгнення ворожих військ на територію України не мають доказів.

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Денис Попович прокоментував, що росіяни мають проблеми із чисельністю військовослужбовців, які могли б виконати усі бойові завдання диктатора.

Військовий оглядач заспокоїв, що якби зараз ворожі війська збиралися перед кордонами з Україною, як це було 24 лютого 2022 року, то українська сторона це вже б бачила.

Я дозволю собі поставити під дуже великий сумнів прогнози Андрія Ілларіонова щодо того, що ми повинні готуватися до великої війни,

– наголосив він.

Проте зазначив, що велика війна на території України вже триває, тому українці повинні бути готовими до будь-якого розвитку подій в межах російської агресії.

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Російський військовий флот

Денис Попович зауважив, що ексрадник президента Росії Владіміра Путіна Андрєй Ілларіонов наголошував, що російські кораблі вийшли із Новоросійська, щоб здійснити ракетний обстріл по Україні. Дійсно, у них є відповідні калібри.

Але зараз у їхньому складі немає десантних кораблів для того, щоб вони містили особовий склад і могли здійснити атаку в Одеській області. Цих ознак зараз немає,

– пояснив він.

За його словами, питання постає і щодо можливості ворожих кораблів пересуватися. До того ж росіяни завдяки старанням українців тепер не мають крейсеру "Москва", який був платформою ППО. Також окупанти не контролюють острів Зміїний, а у розпорядженні української армії протикорабельні ракети, що в принципі унеможливлюють висадку ворожого десанту.

Організація та реалізація планів

Військовий оглядач розказав, що постає питання щодо здатності росіян до масштабних, скоординованих операцій з різних боків наступати на Україну.

У них є питання з логістикою дуже велике, яке в принципі поставило хрест на їхньому наступу на Київ у свій час,

– пояснив він.

Попович додав, що Росія має проблеми і з управлінням. Тому він відхилив ймовірність реалізації планів щодо ракетних ударів по Заходу України. Зокрема, за словами Ілларіонова, у Росії готується удар і в напрямку Львову.

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