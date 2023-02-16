Росія має два плани щодо ситуації в Україні – це Білорусь і Молдова, – Данілов

У Держдепі США знепокоєні планами Росії дестабілізувати ситуацію у Молдові. Олексій Данілов заявив, що ці побоювання не безпідставні.

Як сказав секретар РНБО в ефірі телемарафону, саме завдяки Росії Молдова не є єдиною.

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І зараз ворог має 2 плани, аби відволікти нашу увагу:

Білоруський;

Молдовський.

За словами Данілова, окупанти прагнуть відволікти увагу ЗСУ до одного чи іншого напрямку.

І Росія має два плани щодо ситуації в Україні – це Білорусь і Молдова. Завдання країни-агресорки – робити на наших кордонах точки небезпеки,

– розповів Данілов.

Натомість Данілов виключив відкриття ще одного фронту в іншій країні. Єдине, на що зараз звертає увагу Кремль – Молдова та Білорусь. Лише там вони мають вплив на керівництво країни.

Що відомо про новий наступ Росії

Українська розвідка раніше попереджала про те, що Росія планує новий наступ на Україну. У ГУР Міноборони кажуть, що окупанти можуть зробити більшу ставку на повітряно-десантні війська. А 14 лютого помітили, що Росія накопичує літаки поблизу кордону з Україною.

Водночас фахівці американського Інституту вивчення війни кажуть, що у своєму запланованому зверненні до Федеральних зборів Росії 21 лютого Владімір Путін навряд чи оголосить про заходи щодо подальшої ескалації війни в Україні. На це є низка причин, серед яких:

шалені втрати ворога;

відсутність перемог.

Натомість Україна готова до будь-якого розвитку подій. Завдяки сучасній зброї від наших партнерів ми повернемо всі втрачені раніше території.