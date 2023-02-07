Росіяни активізували атаки на Донеччині: яка головна мета ворога

Держава-терорист планує новий наступ на Україну найближчим часом. Російські окупанти стягують серйозні сили для атаки на Східному напрямку.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський. За його словами, те, що окупанти планують новий наступ, було зрозуміло ще з середини грудня 2022 року.

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Тоді противник почав концентрувати свої зусилля на Сватівському напрямку, постійно перекидаючи з Росії техніку на ділянку Старобільськ – Сватове. Однак, як зазначив військовий експерт, там особливої активності не відбувалося. Були лише зустрічні бої, а ворог намагався утримувати свої позиції.

"Також силами вагнерівців противник намагався підтримати певний градус напруги на Соледарському та Бахмутському напрямках. Завдяки цьому російські регулярні підрозділи закінчили підготовку і зосередилися на певних напрямках", – зазначив Грабський.

Окупанти атакують на Донецькому та Луганському напрямках

Останнім часом суттєво посилилося протистояння на Бахмутському напрямку. Як розповів військовий експерт, там вагнерівців в основному замінили російські регулярні частини, які зараз здійснюють штурмові дії на українські оборонні позиції. Також противник намагався йти на штурм у районі Вугледара, де отримав гідну відсіч від ЗСУ.

За словами Грабського, зараз росіяни зосередили свої зусилля на 2 напрямках – Донецькому та Луганському.

На Донецькому фронті вже йдуть активні бойові дії. Окупанти мають за мету "прикувати" там якомога більше українських військ для того, аби не дати їм можливості маневрувати,

– зазначив військовий експерт.

Він додав, що також противник почав активізовуватися на Луганському напрямку, зокрема у районі Сватового, задля того, аби завдати удару у Харківській області.

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Росіяни хочуть оточити українські війська на Донбасі

Він припустив, що російські загарбники також можуть повернути далі на південь – на Ізюм. Грабський вважає, що росіяни можуть намагатися відновити ситуацію, яка була станом на вересень 2022 року, щоб створити загрозу для Слов'янська та Краматорська.

Сергій Грабський Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Загалом можливо, що зустрічними ударами від Вугледара, Слов'янська та Ізюма ворог захоче оточити наші війська на Донбасі та таким чином досягти своєї стратегічної мети – захопити Донецьку область. Це те, на що противник може зараз розраховувати.

За словами полковника запасу ЗСУ, усі інші напрямки, зокрема Запорізький, росіяни розглядають як другорядні.

В окупантів не вистачить сил на інші напрямки

Військовий експерт вважає, що говорити про якісь дії ворога на Харківському, Київському та інших напрямках можна лише у далекій перспективі.

Попри те, що противник зараз зібрав від 350 до 500 тисяч військових, сил на інші напрямки у нього не вистачить. Тому ворог вкладає найбільшу свою міць саме на Донецький та Луганський плацдарми. Наскільки цей імпульс йому вдасться, сказати дуже складно,

– сказав Грабський.

Він додав, що не можна говорити точно, що новий наступ Росії почнеться у найближчі 10 днів.

"Ніхто цього не знає, тому що наші Сили оборони роблять все можливе, аби наступ ворога не відбувся у визначені терміни", – зауважив військовий експерт.

Він нагадав, що росіяни вже неодноразово переносили терміни анонсованих наступальних операцій, і це було результатом роботи українських військових.

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