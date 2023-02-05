"Двіжуха" буде – це точно: у ЗСУ оцінили підготовку росіян до великого наступу

Українська влада та західні розвідки повідомляють про те, що Росія готується до масштабного наступу на Україну. Росіяни поступово стягують сили до Східного фронту.

Про це 24 Каналу розповів Євген Назаренко – пресофіцер 68 окремої єгерської бригади, яка перебуває неподалік Вугледара на Донеччині. Як повідомляли у Силах оборони, зараз Росія зосереджена на бойових діях на Сході.

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Втім, українська влада розглядає різні сценарії нового наступу російських окупантів.

Росіяни накопичують сили на Луганщині

Як розповів Назаренко, наразі українські військові на Сході України не спостерігають підготовки окупантів прямо до широкомасштабного наступу. Втім, Росія стягує війська на окремі ділянки фронту.

Росіяни накопичують певні сили у Луганській області. Вони туди підтягують резерви та кажуть, що хочуть наступати саме звідти,

– повідомив пресофіцер 68 окремої єгерської бригади.

За його словами, українські десантно-штурмові війська тиснуть на росіян у районі Кремінної та Сватового. Назаренко припустив, що окупанти хочуть контратакувати на цьому напрямку.

"Коли дозволить погода, дії будуть з обох сторін"

За словами пресофіцера 68 окремої єгерської бригади, наразі ЗСУ не спостерігають того, що окупанти формують величезний "кулак" для наступу біля Вугледара.

Але, звісно, "двіжуха" буде – це всім зрозуміло. Коли погода дозволить воювати повноцінно, то і з нашого, і з їхнього боку якісь дії будуть,

– наголосив Назаренко.

Він додав, що інакше і бути не може, адже обом сторонам потрібно щось робити.

Окупанти хочуть випередити контрнаступ ЗСУ

Пресофіцер 68 окремої єгерської бригади вважає, що Росія хоче почати свій наступ якомога швидше – раніше за ЗСУ.

Євген Назаренко Пресофіцер 68 окремої єгерської бригади Вони хочуть випередити наш контрнаступ. Росіяни прекрасно розуміють, що до нас йде західна техніка у великій кількості. Також вони чудово розуміють, куди саме ми будемо наступати. Можливо, росіяни хочуть випередити ці події й зірвати плани нашого військового керівництва.

Він зауважив, що аби розпочати свої наступальні дії, росіяни чекають відповідної погоди.

"Щоб можна було їздити, потрібен або мороз, або щоб було сухо. З перехоплень російської морської піхоти відомо, що у них з техніки в основному БТРи. А зараз у нас (неподалік Вугледара – 24 Канал) така мряка, все застрягає. Наступати немає жодної можливості", – пояснив Назаренко.

Він додав, що нехай росіяни чекають вдалої погоди – ЗСУ вже готують їм гідну зустріч.

Новий наступ Росії: коротко