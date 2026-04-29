Найближчим часом може бути новий обмін полоненими, – Зеленський
- Україна готується до нового обміну полоненими, проте терміни не уточнені.
- Президент Зеленський наголосив на важливості прогресу щодо всіх категорій полонених та залучення міжнародних партнерів для звільнення українців.
Україна сподівається, що незабаром може пройти новий обмін полоненими. Жодних подробиць щодо термінів президент не навів.
Утім, обміняти можуть не тільки бранців із Росії, але й із тимчасово окупованих територій. Про це Володимир Зеленський написав у своєму телеграм-каналі 29 квітня.
Важливо Пережив два теракти в Оленівці та чотири роки катувань: інтерв'ю бійця з "Азовсталі", який пройшов полон
Що відомо про можливий майбутній обмін полоненими?
Лідер держави провів зустріч із командою Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. На ній детально обговорили результати обмінів, які вже відбулися цього року, та підготовку наступних обмінів.
Також обговорили запити міжнародних організацій та роботу з партнерами для звільнення людей.
Сподіваємося, що зможемо найближчим часом зустріти вдома українців, які зараз у полоні в Росії та на тимчасово окупованій території. Координаційний штаб опрацював необхідні для обміну документи, списки, і постійно відбувається комунікація з російською стороною саме щодо таких гуманітарних питань. Пам'ятаємо про всіх наших людей, які досі в російській неволі: і про військових, і про цивільних. Окрема увага людям, які опинилися в полоні ще до початку повномасштабного вторгнення,
– поінформував Зеленський.
Він наголосив: важливо зробити все, щоб був прогрес по всіх категоріях полонених. Це, зокрема, журналісти, мери міст і керівники громад, енергетики, воїни, як-от азовці, морпіхи, десантники, "та всі інші, по кому обмінний процес іде особливо складно".
"Наша мета – повернути додому всіх наших людей із неволі. Звіряємо всю інформацію, перевіряємо по кожному прізвищу. Нерідко буває, що людина – в переліку безвісти зниклих, але ми знаходимо в таборах у Росії та повертаємо в Україну. Робота триватиме. Будемо говорити і з деякими лідерами країн-партнерів для додаткових кроків", – додав президент.
Довідка. В рамках великоднього обміну до України вдалось повернути 12 військовополонених 1 корпусу НГУ "Азов" – 11 військовослужбовців бригади "Азов" та 1 військовослужбовця бригади "Кара-Даг". Такі дані оприлюднив командир "Азову" Денис Прокопенко.
Тоді ж заступник командира бригади "Азов" Національної гвардії України Святослав Паламар підкреслив: не можна мовчати про азовців. На його думку, хибно вважати, що розголос довкола 4-річного перебування бійців у російському полоні якось зашкодить процесам обміну.
Коли був останній обмін і кого повернули в Україну?
24 квітня додому повернулися 193 захисники. Глава ОП Кирило Буданов розповів, що фактично це був другий етап великоднього обміну. Частина звільнених перебувала в незаконному ув'язненні в Чечні.
Україна повернула військових зі Збройних Сил, Нацгвардії, Державної прикордонної служби, Національної поліції, Державної спеціальної служби транспорту. Серед них були і поранені, і ті, на кого Росія завела кримінальні справи.