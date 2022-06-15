Новий пакет допомоги Україні мають погодити наприкінці червня, – Столтенберг

Наші неймовірні герої ЗСУ дуже сподіваються на військову допомогу партнерів. Вони стримують ворога попри його чисельну та вогневу перевагу, але за це доводиться платити дуже високу ціну.

У Брюсселі триває зустріч партнерів України "Рамштайн-3". На ній представники міністерства оборони десятків країн обговорюють підтримку України для перемоги ЗСУ над російськими окупантами.

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Нову допомогу погодять наприкінці червня

Як заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, західні партнери продовжать усіляко підтримувати Україну та робити все для того, щоб наша держава повернула собі територіальну цілісність та суверенітет. Зокрема, йдеться і про важку зброю великої дальності та реактивні системи залпового вогню.

Домовленість про новий пакет допомоги Україні буде погоджено на саміті в Мадриді, рішення ми приймемо до кінця цього місяця,

– пообіцяв Столтенберг.

Також він додав, що НАТО не просто надаватиме Україні сучасну високоточну зброю, а й буде допомагати перейти на високі стандарти у всіх військових напрямках.

"Українці мають перейти від старого радянського обладнання та зброї на сучасне озброєння та технології, і ми їм у цьому допоможемо", – запевнив генеральний секретар НАТО.

Війна Росії проти України: коротко про останні події

Нашим героїчним захисникам та захисницям вдалося відбити черговий штурм російських окупантів на Сєвєродонецькому напрямку. Також відомо, що ворогу довелося відійти й на Бахмутському напрямку.

Російські окупанти вирішили кинути у бій проти України нові сили. Стало відомо, що вони залучили до бойових дій ще одну батальйонну тактичну групу.

Штурмові дії росіян на в напрямку Довгеньке – Краснопілля також провалилися. ЗСУ завдали окупантам нових втрат, ті були змушені відійти.

У зруйнованому окупантами Маріуполь ворог продовжує розгрібати завали знищених з ним будинків та будівель. З-під руїн вони дістають тіла тисяч вбитих ними мирних українців. Вони ховають їх у братніх могилах, скидають на сміттєзвалища та навіть розкладають на дорозі.

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