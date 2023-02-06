Коли Україна отримає новий пакет допомоги від США: Жданов озвучив терміни поставок

Минулого тижня США оголосили черговий пакет військової допомоги Україні. Загальна вартість допомоги становить понад 2 мільярди доларів. Що увійшло в новий пакет та які терміни отримання зброї – читайте у статті.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов у стрімі на своєму ютуб-каналі, повідомляє 24 Канал. Він наголосив, що зараз всіх хвилює питання термінів поставок зброї.

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Що Україна отримає вже у найближчі тижні

На його думку, якщо до річниці вторгнення Путін спробує здійснити новий наступ, то нам було б добре, щоб ці боєприпаси приїхали "на вчора".

Жданов повідомив, що озброєння з нового пакету допомоги "розділилося" по програмах.

За програмою президентського вилучення з армії США Україні передають допомогу, вартістю 425 мільйонів доларів. Це передається літаками та приїде в Україну у найближчі тижні,

– заявив військовий експерт.

Жданов пояснив, що йдеться про:

додаткові боєприпаси для HIMARS,

155-мм артилерійські снаряди,

120-мм мінометні снаряди,

190 кулеметів для боротьби з дронами,

181 бронемашина з протимінним захистом (MRAP),

250 систем Javelin,

2 тисячі протитанкових ракет,

протипіхотні міни Claymore,

зимове спорядження, засоби захисту та інше польове обладнання для військових.

На яку зброю доведеться зачекати кілька місяців

Жданов зазначив, що є ще одна програма, коли озброєння замовляють у виробників. Вона складає левову допомогу у новому пакеті – 1,75 мільярда доларів.

За його словами, по цій програмі уряд США зараз буде підписувати контракти і замовляти у виробників таке озброєння:

два комплекси ППО HAWK;

зенітна зброя та боєприпаси;

обладнання для інтеграції західних радарів, ракет і ППО до української системи ППО;

обладнання для підтримки української системи ППО, зокрема генератори;

засоби для боротьби з дронами;

чотири радари;

20 радарів для захисту від мінометного обстрілу, запчастини для інших радарів;

високоточні ракети Precision-guided rockets;

медикаменти;

обладнання для захищених комунікацій тощо.

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Чи передадуть Україні крилаті ракети GLSDB

І тут виникає питання – а де ж авіаційні ракети GLSDB з дальністю запуску на 150 кілометрів? Так от під час брифінгу в Пентагоні вже підтвердили, що ці ракети проходять у пакеті допомоги під назвою Precision-guided rockets. Тобто вони будуть замовлятися урядом у виробників,

– зазначив Жданов.

На його думку, якщо ці ракети уряд США замовить швидко, вони можуть надійти до України лише у другій половині літа.

"Єдиний варіант, що ці ракети можуть передати зараз – це якщо хоч якусь партію виробники вже виготовив. Адже вони закінчили їх розробку ще у 2018 році, але лише зараз вони стали необхідні. Якщо готова партія ракет є в наявності – їх можуть вже передавати до України", – пояснив Жданов.

Він додав, що допомога, яку замовлятимуть у виробників, почне надходити до України приблизно в кінці весни.