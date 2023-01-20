Чого не вистачає: військовий оглядач назвав мінуси та плюси пакета допомоги від США

Сполучені Штати оголосили новий масштабний пакет військової допомоги для України. Він має як позитивні, так і негативні сторони.

Що стосується мінусів нового пакету допомоги від США, то це, наприклад, відсутність у ньому керованих бомб, які дуже нам потрібні. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Мінуси нового пакету допомоги

Крім того, досі не вирішене питання надання Україні танків. Утім, це питання не лише до Сполучених Штатів, а й до інших країн. Особливо до Німеччини. А також відкритим залишається питання надання нам ракет типу ATACMS з дальність 300 кілометрів.

Це (ракети ATACMS – 24 Канал) дуже нам потрібно для знищення військових об'єктів у тилу противника, особливо в Криму та інших частинах окупованої території України, щоб унеможливити будь-які натяки на те, що Росія може готуватися до якихось наступальних дій. Це принциповий момент,

– повідомив військовий експерт.

Крім того, цей пакет військової допомоги містить менше високоточних боєприпасів для артилерії 155-міліметрового калібру. Мовиться про реактивні снаряди для ствольної артилерії типу Excalibur з системою GPS-наведення.

Вони здатні завдавати ударів по позиціях ворога, складах з боєприпасами та скупченнях техніки на відстані до 50 кілометрів, залежно від артилерійської системи, яка їх застосовує.

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"Це нам дуже потрібно для того, щоб стримувати розгортання ворога та підготовку до наступальних дій, зокрема і щоб нам здійснювати контрнаступальні дії", – підкреслив військовий експерт.

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Плюси допомоги від США

Що ж стосується плюсів, які також присутні у цьому пакеті, то це отримання Україною 59 бойових машин піхоти Bradley. Це дуже хороша БМП з протитанковими ракетами. До того ж ми отримаємо ракети до ЗРК NASAMS і HIMARS.

А також додаткові 8 комплексів протиповітряної оборони ближнього радіуса дії Avenger. Вони є зручними мобільними комплексами та можуть випускати одразу по 8 ракет Stinger.

Тобто плюси насправді є. Крім того, не можна не виділити додаткову "броню" Stryker – це бронетранспортери, які можуть виконувати комбіновані задачі: транспортувати та перевозити особовий склад і бути захищеними від ворожих обстрілів, здійснювати санітарну евакуацію поранених, перевозити вантажі, боєприпаси тощо,

– розповів військовий експерт.

Він додав, що Україна також отримає 350 автомобілів HMMWV. Вони стануть додатковою "бронею" для наших десантних підрозділів та інших родів військ.



Новий пакет військової допомоги від США / Інфографіка 24 Каналу