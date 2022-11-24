Легендарна зброя, що "розрізає" боєприпаси у повітрі, – експерт про новий пакет допомоги від США

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму 400 мільйонів доларів. Особливо цікавими в переліку озброєння є 150 великокаліберних кулеметів із тепловізійними прицілами для протидії БПЛА.

Про це 24 каналу сказав військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков. Він припускає, що мовиться про легендарну зброю, що "розрізає" боєприпаси у повітрі.

До речі Росія боїться їх, наче вогню: як NASAMS та HIMARS працюють для перемоги України

Що найважливіше в новому пакеті допомоги від США

Катков зазначив, що дуже важливим є те, що до нового пакета допомоги від Сполучених Штатів Америки входять додаткові боєприпаси до вже переданих нам систем.

Украй важливо, що передають ракети до зенітно-ракетних комплексів NASAMS, додаткові високоточні реактивні снаряди GMLRS для HIMARS, а також протирадіолокаційні HARM,

– заявив головний редактор Defense Express.

Він наголосив, що NASAMS – це додаткова безпека нашого неба, HIMARS є черговим генератором "бавовни" на складах боєприпасів російської армії, а протирадіолокаційні HARM – це зменшення зенітно-ракетних комплексів у ворога.

Катков прокоментував новий пакет допомоги від США та припустив, яку зброю отримають ЗСУ: дивіться відео

Яку легендарну зброю може отримати Україна

Катков зауважив, що якщо взяти взагалі весь цей пакет, то там є новий пункт, який називається "150 великокаліберних кулеметів із тепловізійними прицілами для протидії БПЛА". Це перший випадок, коли нам передається озброєння саме під такою назвою.

На його думку, це може бути зброя проти іранських дронів-камікадзе Shahed і баражуючих боєприпасів "Ланцет". І отримання 150 таких систем є вкрай цікавим, тим паче, що, ймовірно, мовиться про такі доволі відомі системи під назвою Minigun.

Це доволі легендарна зброя загалом, яка має просто величезну швидкострільність – на рівні 6 пострілів за хвилину, що дозволяє просто "розрізати" у повітрі всі баражуючі боєприпаси, які потраплять у приціл,

– сказав Катков.

Він наголосив, що, враховуючи те, що це може бути не просто кулемет, за яким стоїть оператор і руками все наводить, а, можливо, повноцінний бойовий модуль із дистанційним керуванням – то це 100% дуже ефективна система для знищення саме такої загрози з боку армії Росії.

Більше про допомогу Україні від США