М113 і М577 для ЗСУ: Литва оголосила про новий пакет військової допомоги Україні

Увесь цивілізований світ висловлює підтримку Україні. Різні країни надають нашій державі фінансову чи військову допомогу.

Новий пакет військової допомоги Україні від Литви

Литва з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну висловлює підтримку – передає зброю. Так, міністр оборони Арвідас Анушаускас заявив, що його країна підготувала новий пакет військової допомоги для України.

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Зокрема, Литва передасть Україні додаткові бронетранспортери M113 та M577, а також боєприпаси.

Найближчим часом Литва надасть Україні додаткову військову допомогу: М113, М577, боєприпаси для підготовки резерву та іншу необхідну підтримку,

– написав він.

Очільник Міноборони Литви додав, що його країна пропонує організувати широкомасштабну військову підготовку для ЗСУ. Литва готова навчати військових поліцейських та спеціалістів із розмінування.

Яку військову допомогу Литва вже надала

Міністр нагадав, що Литва вже надала Україні: партію M113

переності протиповітряні системи Stinger

протитанкові засоби

бронежилети та каски

120-мм міномети

стрілецьку зброю, боєприпаси, тепловізори, безпілотники, антидрони, радари спостереження, вантажівки, позашляховики

ударний безпілотник Bayraktar TB2 із боєприпасами, який був куплений на гроші, зібрані литовцями. Загалом військова допомога Литви вже становить 123 мільйони доларів.

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