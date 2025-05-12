Папа Лев XIV пожартував перед репортерами на початку першої авдієнції: зал вибухнув оплесками
- Папа Лев XIV пожартував із журналістами під час першої авдієнції у Ватикані, що викликало оплески в залі.
- Папа закликав журналістів сприяти припиненню "словесної війни", а окремих лідерів світу звільнити ув'язнених репортерів.
Новий Папа Римський Лев XIV провів першу авдієнцію у Ватикані. Перед початком зустрічі понтифік пожартував із журналістами, після чого зал аплодував йому.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на трансляцію першої зустрічі Папи Римського із представниками медіа.
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Як Папа Римський пожартував із журналістами
Коли Лев XIV вийшов для авдієнції у Ватикані, представники ЗМІ з усього світу влаштували понтифіку довгі овації. Папу Римського це розчулило і він вирішив відреагувати жартом.
Понтифік сказав, що "оплески на початку не мають великого значення", але він був би вдячний репортерам, якби вони не заснули та аплодували б йому наприкінці зустрічі. Після цього зал знову почав аплодувати Льву XIV.
Як Папа Римський пожартував із журналістами / Відео "Новини.LIVE"
Під час авдієнції Папа Римський закликав журналістів допомогти покласти край поляризаційній "словесній війні", а також не давати простору фанатизму та ненависті. Окрім того, понтифік закликав звільнити репортерів, ув'язнених за виконання своєї роботи.
До слова, Володимир Зеленський 12 травня провів першу телефонну розмову з новим Папою Римським. Український президент розповів понтифіку про пропозицію щодо повного припинення вогню на 30 днів, готовність Києва до прямих перемовин у будь-якому форматі, а також запросив Лева XIV здійснити апостольський візит в Україну.