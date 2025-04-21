Франциск помер: хто може стати наступним Папою Римським

У понеділок, 21 квітня, у віці 88 років помер Папа Римський Франциск. Через 2 – 3 тижні після його похорону колегія кардиналів збереться в Сикстинській капелі, щоб провести конклав – обрання нового понтифіка.

У голосуванні серед 253 римських єпископів-кардиналів беруть участь лише молодші за 80 років. Їх – 138 осіб. Вони таємно напишуть ім'я свого кандидата в бюлетені та покладуть його у чашу на вівтарі. Потім голоси підрахують, після чого бюлетені спалять, передає 24 Канал.

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Хто може стати наступним Папою

Теоретично будь-який хрещений та неодружений римо-католик має право на папство, але протягом останніх 700 років папу завжди обирали з колегії кардиналів. Спостерігачі з Ватикану називають кардиналів, які мають хороші шанси стати папами, "папабілі".

Видання New York Post опублікувало перелік можливих наступників Франциска. До списку увійшли 8 кардиналів із різних країн.

Кардинал П'єтро Паролін, 70 років, Італія

Державний секретар Ватикану. Від листопада минулого року є фаворитом серед букмекерів. Вважається політично поміркованим. 2014 року Папа Римський Франциск зробив його кардиналом.

Паролін відвідував також Україну. Зокрема, влітку 2024 року він побував у Києві, де обговорив з українськими високопосадовцями роль Ватикану в обміні військовополонених і поверненні тіл загиблих українських захисників.

Зустріч Пароліна і Зеленського / Офіс президента

Кардинал Фрідолін Амбонго Бесунгу, 65 років, Демократична Республіка Конго

Президент Симпозіуму єпископських конференцій Африки та Мадагаскару. Франциск призначив його кардиналом 2019 року. Розкритикував заяву Папи про дозвіл католицьким священникам благословляти неодружені та гомосексуальні пари. Бесунгу оголосив цю доктрину недійсною на Африканському континенті.

Кардинал Фрідолін Амбонго Бесунгу / Фото Associated Press

Кардинал Вім Ейк, 71 рік, Нідерланди

Колишній лікар, один із найконсервативніших фаворитів. Рішуче виступає проти цивільних повторних шлюбів у разі неотримання рішення про анулювання першого шлюбу. Кардинал з 2012 року.

Нідерландський кардинал Віллем Ейк / Фото Credo

Кардинал Петер Ерде, 72 роки, Угорщина

Колишній президент Ради єпископських конференцій Європи, впливова фігура в політиці сучасної католицької церкви. Він вільно володіє англійською, італійською, французькою, словацькою, латиною та рідною угорською мовами. З 2003 – кардинал.

Ерде виступає проти практики причастя розлучених або повторно одружених католиків. Також він проти того, щоб європейські країни приймали біженців, заявляючи, що це рівносильно торгівлі людьми.

Кардинал Луїс Антоніо Тагле, 67 років, Філіппіни

З 2012 року призначений кардиналом, Тагле критикує ставлення Церкви до ЛГБТ-людей, а також до розлучених і повторно одружених католиків. В інтерв'ю 2015 року він сказав, що сувора позиція Церкви щодо геїв, розлучених і одиноких матерів зашкодила її меті євангелізації.

Кардинал Реймонд Берк, 76 років, США

Провідний архіконсерватор у церкві, прихильник латинської меси та публічний критик ліберальних тенденцій Папи Франциска. Кардинал з 2010 року. Виступав проти дозволу розлученим і повторно одруженим парам приймати Євхаристію. Берк також кинув виклик новому формулюванню Церкви щодо штучної контрацепції, геїв і цивільних шлюбів, назвавши його "небажаним".

У 2004 році організація Bishop Accountability повідомила, що, як архієпископ Сент-Луїса, Берк навмисно ігнорував кілька обґрунтованих повідомлень про сексуальні домагання з боку деяких священиків. Підозрювані в сексуальних домаганнях переводилися до інших парафій, а не зазнавали покарань.

Реймонд Берк / Фото AP

Кардинал Маріо Греч, 67 років, Мальта

Генеральний секретар Синоду єпископів. З 2020 року – кардинал. Його називають ймовірним поміркованим наступником Франциска.

Він раніше говорив про необхідність звертатися до тих, хто відчужений від Церкви через свою сексуальність або сімейний стан.

Кардинал Маріо Греч / Фото AP

Кардинал Маттео Дзуппі, 69 років, Італія

Матео Дзуппі в Україні / Фото Vatican News

Президент Італійської єпископської конференції. Народився в Римі та обіймав ключову посаду архієпископа Болоньї. У 2019 році Папа Римський Франциск призначив його кардиналом. Вважався улюбленцем Франциска.

У 2023 році він здійснив миротворчу місію в Україну та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. У жовтні 2024 року Дзуппі відвідав Москву, щоб зустрітися з представниками російської влади для обговорення обміну полонених і повернення депортованих українських дітей.