Новий Папа Римський Лев XIV вийшов на балкон і виголосив першу промову

У четвер, 8 травня, у Ватикані відбувся конклав, на якому кардинали обрали главу Римо-католицької церкви. Новий Папа Римський уже вийшов на балкон собору Святого Петра.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Sky News. Американський кардинал Роберт Френсіс Прево взяв ім'я Лев XIV.

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Новий понтифік звернувся до вірян

Новообраний 69-річний Папа Римський махає рукою тисячам людей на площі, віряни радіють і скандують його ім'я. "Нехай буде між вами мир!" – звернувся понтифік до всіх країн і народів.

Разом ми повинні спробувати з'ясувати, як бути церквою, яка будує мости, налагоджує діалог і відкрита для всіх,

– заявив Лев XIV.

Він також згадав про покійного Папу Франциска та його "відважний голос", який "благословив Рим і цілий світ".

Кроме того, глава Римско-католической церкви поблагодарил всех кардиналов, которые его избрали.