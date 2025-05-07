Кардинали обирають нового Папу Римського: як проходить конклав і що відбувається у Ватикані

У Ватикані 7 травня на конклаві зібралися всі 133 кардинали Римо-католицької церкви. Саме вони мають обрати нового Папу Римського.

Чи вдалося обрати нового понтифіка, як тривав конклав та що відбувалося у самому Ватикані – читайте у хронології 24 Каналу.

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