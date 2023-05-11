Новий підводний безпілотник "Толока": що відомо про українську розробку

З самого початку війни Україна використовує на морі нетрадиційні засоби. Тримати перевагу в морському просторі допомагають саме невеликі безпілотні морські дрони, заряджені вибухівкою, тож українські розробники створили нову інноваційну модель безпілотника.

Українська група розробників Brave1 створила новий роботизований підводний човен "Толока", що дасть Україні перевагу на морі, адже його неймовірно складно виявити з повітря. Новий UUV матиме набагато кращу маневреність, ніж інші морські безпілотники.

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Особливості підводного дрону TLK-150 "Толока"

Український кластер оборонних технологій Brave1 нещодавно презентував новий інноваційний підводний дрон. TLK-150 – досить невеликий дрон, його довжина сягає всього 2,5 метра. Дизайн відрізняється від тих безекіпажних підводних кораблів, що були передані Україні раніше, але він має свої переваги.

Зокрема, "Толока" має більші стабілізатори, ніж інші безекіпажні кораблі (UUV) та ширші репульсори. А великий кіль та подвійні підрулюючі двигуни мають забезпечити підводному кораблю чудову маневреність.

Підводний дрон TLK-150 "Толока" / фото Naval News

Ще одна особливість нової української "Толоки" – висока щогла з камерами та засобами зв’язку. Вочевидь, такий дизайн був створений для того, щоб використовувати корабель для збору розвідних даних поблизу ворожих берегів.

Окрім TLK-150 розробники Brave1 представили і дві інші "Толоки", значно більші за розмірами. Наприклад, TLK-400 більш ніж вдвічі довший і сягає 4 – 6 метрів. Більший діаметр корпусу дозволить кораблеві нести більші навантаження та розширить радіус дії. Ще одна розробка, TLK-1000, взагалі сягатиме 12 метрів. Проте наразі невідомо, чи ці два підводні кораблі вже сконструйовані.

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