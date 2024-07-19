У "Новій пошті" стався збій
Джерело:"Нова пошта"
Вранці 19 липня в "Новій пошті" стався збій в роботі системи з обслуговування клієнтів. За деякий час роботу всіх сервісів вдалося відновити.
Про це повідомили в компанії о 09:09. Також назвали причину збою.
Дивіться також У "Новій пошті" розповіли, що робитимуть зі втраченими після обстрілу Харкова посилками
Що відомо про збій у роботі "Нової пошти"
Спершу в компанії повідомили, що у зв'язку з деякими програмними оновленнями стався технічний збій в роботі системи з обслуговування клієнтів. Причини вже з'ясовані.
Роботу буде відновлено найближчим часом. Як тільки піднімемось – обов'язково проінформуємо,
– наголосили в "Новій пошті".
Згодом у компанії повідомили, що роботу всіх клієнтських систем і сервісів вдалося відновити.
"Вибачте за незручності", – додали у "Новій пошті".
Поштомати "Нової пошти" працюють без світла
- До речі, раніше в компанії повідомили, що посилки з поштоматів можна забрати навіть без світла. Адже вони працюють безперебійно.
- Зокрема, в будинках поштомати працюють на спеціальних батареях. Тож відключення для них не страшні. Тим часом вуличні – як від електромережі, так і від акумуляторів.
- Єдине, що потрібно знати заздалегідь щодо їхньої роботи, – без завантажених даних у застосунку "Нової пошти" не обійтися.