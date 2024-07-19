Вранці 19 липня в "Новій пошті" стався збій в роботі системи з обслуговування клієнтів. За деякий час роботу всіх сервісів вдалося відновити.

Про це повідомили в компанії о 09:09. Також назвали причину збою.

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Що відомо про збій у роботі "Нової пошти"

Спершу в компанії повідомили, що у зв'язку з деякими програмними оновленнями стався технічний збій в роботі системи з обслуговування клієнтів. Причини вже з'ясовані.

Роботу буде відновлено найближчим часом. Як тільки піднімемось – обов'язково проінформуємо,

– наголосили в "Новій пошті".

У "Новій пошті" стався збій / Фото з соцмереж компанії

Згодом у компанії повідомили, що роботу всіх клієнтських систем і сервісів вдалося відновити.

"Вибачте за незручності", – додали у "Новій пошті".

Поштомати "Нової пошти" працюють без світла