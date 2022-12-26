Давайте подивимося на результати, – Подоляк про нового посла України в Болгарії

Президент Володимир Зеленський призначив новим послом України в Болгарії Олесю Ілащук. Українські ЗМІ звернули увагу на те, що вона не має дипломатичного досвіду.

Однак така критика новопризначеного посла є передчасною та дивною. Таку думку 24 каналу висловив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Указ президента про призначення нового посла України у Болгарії датований 23 грудня. За словами Подоляка, говорячи про це кадрове рішення, потрібно розглядати кілька складових.

"Посол – це політична посада"

Як зазначив Подоляк, посади послів України в інших державах є політичними.

"Це не тільки дипломатія з точки зору організації процесу, наприклад, протокольного процесу візиту чи чогось іншого. Це політична посада", – зауважив радник керівника ОП.

Він додав, що робота посла – це також можливість доносити політичну позицію держави на різних рівнях у країні перебування.

"Люди у житті працюють на багатьох позиціях"

ЗМІ звернули увагу на те, що Олеся Ілащук не має досвіду роботи у дипломатії та на державних посадах. Радник глави ОП наголосив, що перед тим, як щось писати, потрібно детальніше вивчити біографію людини.

"А ще краще було б поспілкуватися з нею про те, яке у неї бачення, що вона розуміє з точки зору саме роботи в Болгарії і як вона буде там працювати", – сказав Подоляк.

Усі інші заяви щодо бекграунду Ілащук, за словами радника глави ОП, виглядають спекулятивними.

Люди у своєму житті працюють на багатьох позиціях. Але треба все вивчати досконало та ставити питання, аби не говорити лише частку інформації,

– додав Подоляк.

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"Подивимося на результати за місяць чи два"

Як зазначив радник глави ОП, на превеликий жаль, Україна протягом довгого часу не була суб'єктом глобальної політики на різних рівнях. За його словами, потрібно провести детальний аналіз роботи дипломатичних місій та визначити, як вони можуть просувати можливості країни.

Давайте подивимося на результати – за місяць чи за два. А так трохи дивно авансом говорити, що людина не може працювати, не поспілкувавшись з нею, не оцінивши весь її бекграунд та те, що вона буде робити,

– сказав Подоляк.

Він додав, що в Україні завжди є "ідеальні люди", які можуть все робити, але чомусь всі ці роки держава не працює ідеально.

"Давайте спокійно ставитися до призначень і оцінювати їх за результатами роботи. Давайте за кілька місяців поговоримо про те, які події у нас відбуваються на конкретному напрямку, у цьому випадку – у Болгарії", – сказав радник глави Офісу Президента.

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