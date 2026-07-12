ЗМІ назвали можливі кандидатури на посаду нового прем'єр-міністра

Прем'єр міністерка України Юлія Свириденко 12 липня підтвердила, що йде з посади. Наразі визначеного кандидата на посаду нового прем'єр-міністра немає.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає Українська правда.

Хто може стати новим прем'єр-міністром?

За словами Железняка, серед можливих кандидатів на посаду глави уряду розглядають:

Сергія Корецького – голову правління "Нафтогазу" та директора "Укрнафти";

Дениса Шмигаля – міністра енергетики, який з 4 березня 2020 по 17 липня 2025 року вже перебував на посаді прем'єр-міністра України.

Михайла Федорова – міністра оборони, який у минулому був народним депутатом України IX скликання.

Ігоря Терехова – міського голову Харкова, який з 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року – головою фракції партії "Блок Кернеса – Успішний Харків".

Також Железняк зазначив, що найбільш імовірною кандидатурою на посаду прем'єра є голова правління "Нафтогазу" та директора "Укрнафти" Сергій Корецький.

Президент України Володимир Зеленський 12 липня провів зустріч з Корецьким. Глава держави подякував йому за роботу на чолі державних компаній "Укрнафта" та "Нафтогаз".

За словами президента, Корецькому вдалося забезпечити захист національних інтересів України, а обидві компанії досягли визначених державою результатів.

Зеленський також зазначив, що енергетичний сектор стикається з новими викликами через російські удари по інфраструктурі, зокрема в прикордонних і прифронтових регіонах.

За його словами, під час зустрічі було обговорено кроки, які допоможуть зміцнити стійкість України та реалізувати оновлену державну стратегію.

До уваги, у Кабміні відбуваються кадрові зміни. Юлія Свириденко залишає посаду прем'єр-міністра.

Вона заявила, що під час зустрічі з президентом вони обговорили виклики, які стоять перед Україною, та зміни, необхідні для посилення роботи уряду та співпраці з міжнародними партнерами.

Свириденко висловила вдячність українським військовим за захист країни, а членам уряду – за роботу в умовах війни. Також вона заявила про готовність і надалі працювати на користь України.

Юлія Свириденко перебувала на посаді прем'єрки майже рік. Її поставили на чолі уряду 17 липня 2025 року.