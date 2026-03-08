Важливий сигнал для України: деталі візиту нового прем'єра Нідерландів до Києва

Україну вперше відвідав новий прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен. Він побував у Києві 8 березня, де в нього відбулась зустріч з українським президентом Зеленським і спільна пресконференція.

Ведуча 24 Каналу Софія Назаренко розповіла, що приїзд до Києва – це важливий сигнал, адже це загалом другий візит новоспеченого прем'єра країни, перший був до Брюсселя. Таким чином Єттен демонструє, що підтримка України з боку Нідердандів є в пріоритеті, новий уряд продовжуватиме цю лінію.

Яку допомогу Нідерланди нададуть Україні?

Український та нідерландський лідери говорили про спільне виробництво зброї, потреби України, види допомоги для нашої держави: фінансову, енергетичну, військову. Прем'єр Нідерландів зауважив на тому, що ця зима була для українців надзвичайно складною через постійні російські атаки по енергетичній інфраструктурі.

Саме тому підтримка у цій сфері залишатиметься ключовим елементом нашої політики. Ми надали 1,5 мільярда євро на закупівлю газу, ремонт енергетичних об'єктів. Ми будемо продовжувати визначати, де ще можемо допомогти. Будемо далі намагатися мобілізовувати інші країни, зокрема і за межами ЄС, аби підтримати Україну,

– запевнив Єттен.

Нідерланди відіграють активну роль і в надані військової допомоги нашій державі. Ця країна долучена до ініціативи PURL, завдяки якій європейці купують для української армії американську зброю. Останній пакет допомоги на суму понад 750 мільйонів євро буде спрямований на закупівлі обладнання для винищувачів F-16 і забезпечення виробництва БпЛА.

Зеленський відзначив, що спільно з Єттеном підготував відповідну заяву і підписав її. На практиці це означатиме наявність інвестицій, ліцензії, в документі закріпили обсяги виробництва дронів. Український президент передав європейському політику запит від військових ЗСУ, який полягає в забезпеченні радарів, оскільки саме Нідерланди є провідним їх виробником.

Плани Росії на фронті, успіхи ЗСУ на Півдні

Під час спілкування зі ЗМІ Зеленський розкрив плани ворога на весняно-літній період. З його слів, головна мета на фронті у противника незмінна – окупація Донеччини.

Плани Росії не змінились, вони були відтерміновані через її неспроможність зробити це тими засобами й силами, які в неї сьогодні є, і внаслідок дій наших Сил оборони,

– озвучив президент України.

Він наголосив, що російські війська розглядали сценарій наступу і на південному напрямку країни (Запорізька область, частина Дніпропетровської). СОУ там здійснюють військові операції, наступальні дії, їм вдається звільнити території, вже відновлено контроль над 400 – 435 квадратними кілометрами на Півдні. Кількість зон, які наразі контролює Україна, поступово збільшується.

Київ підтримає країни Перської затоки

Лідери обговорили ситуацію на Близькому Сході. Зеленський наголосив, що наша держава може допомогти країнам Перської затоки й вже почала робити певні кроки.

Країни регіону і США звернулись до України за підтримкою. Ми надамо їм необхідні засоби, експертизу, досвід наших військових для захисту від "Шахедів", крилатих ракет,

– повідомив Зеленський.

Перша група українських фахівців 9 березня вже вирушить навчати країни Перської затоки збивати іранські дрони-камікадзе. Український лідер підкреслив, що наша держава зацікавлена передати їм ту зброю, якої їм не вистачає, в обмін на ті засоби, які сьогодні потрібні Україні.

Під час зустрічі лідерів порушувалось і питання необхідності тиснути далі на Росію. Адже ЄС досі не ухвалив 20 санкційний пакет. Окремо обговорювалось і членство України в Євросоюзі. Прем'єр-міністр Нідерландів заявив, що найближчим часом партнери мають намір поспілкуватися на тему реалістичних умов для цього. Він додав, що вражений тим темпом реформ, який впроваджує наша держава навіть попри війну.

Чим ще Нідерланди допомагають Україні?