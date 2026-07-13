Таку оцінку висловив економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ.

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За словами експерта, під час оновлення складу уряду особливого значення набуває вибір керівника, здатного запропонувати принципово нове бачення економічних перетворень в умовах повномасштабної війни.

Чому кандидатура Терехова підходить на посаду прем'єр-міністра України?

Кущ зазначив, що це повинна бути така людина, яка має досвід управління не лише бізнесом чи окремим відомством, а складною системою на кшталт великого прифронтового міста.

Тобто це профіль керівника, який кожного дня стикається з викликами війни для великого соціуму і успішно з ними справляється. Слова "успішно" тут ключове. Фігура Ігоря Терехова, міського голови Харкова, виглядає як сильний варіант,

– сказав економіст.

На думку аналітика, серед можливих претендентів на посаду очільника Кабінету Міністрів кандидатура мера Харкова є “і несподіваною, і найбільш доречною”.

Роки керування містом, особливо під час війни, дали Трехову фактично інтегральний управлінський досвід: тут і забезпечення роботи енергетики та інфраструктури, що особливо було видно цієї зими, яку прифронтовий Харків дійсно пройшов з честю. Тут і налагодження роботи соціальних установ шкіл, лікарень і відповідних служб. Зокрема, і у питанні допомоги ВПО, що дуже важливо зараз,

– пояснив Кущ.

Експерт також звернув увагу, що керівництво прифронтовим містом дало Терехову практичний досвід взаємодії з військовими та організації роботи, спрямованої на підтримку оборонних потреб.

"Крім того, Терехов давно пропонує свою концепцію реалізації загальнонаціональних ініціатив: щодо розвитку промисловості та програм будівництва, соціальної політики та допомоги ВПО, в освітній та медичній сферах. Терехов керував майже мільйонним соціумом. Цей досвід можна успішно імплементувати на рівні країни в цілому", – резюмував економіст.