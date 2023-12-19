Новий президент Аргентини розвертає політичний напрямок Латинської Америки: Зеленський пояснив
Володимир зеленський на пресконференції розповів, як новий президент Аргентини Хав'єр Мілей може розвернути політичний напрямок Латинської Америки. Він наголосив, що нині Україна працює над тим, аби вибудувати тісні відносини з цими країнами.
Про це Зеленський заявив на підсумковій пресконференції. Він також наголосив, що його візит до Аргентини був дуже важливим для України.
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Зеленський наголосив, що в сучасній історії України дуже мало сторінок, пов'язаних з Латинською Америкою. Саме тому нещодавній візит до Аргентини мав на меті вибудувати нову віху у відносинах між країнами.
Президент України додав, що Латинська Америка, Аргентина у тому числі, була ближче до спадщини Радянського Союзу, а отже – до Росії. Тому це впливало на Формулу миру, на економічні стосунки, а також на непідтримку різних пакетів фінансової та військової допомоги. Прихід до влади Мілея в Аргентині розвертає політичний напрямок Латинської Америки.
Прихід такої неординарної особистості, як Мілей, до влади в Аргентині розвертає політичний напрямок Латинської Америки. Він на нашому боці, він офіційно підтримує Україну. Як мені відомо, у парламенті він заявляв про тотальну підтримку України й виступав проти політики Путіна,
– наголосив Зеленський.
Президент також додав, що його знайомство з Мілеєм в Аргентині було дуже потужним, адже Україні буде це цікаво з економічного боку. Зеленський пояснив, що наша країна отримала підтримку не лише Аргентини, а й Еквадору, Уругваю та Парагваю. Зеленський додав, що команди України та Аргентини будуть працювати, а у майбутньому – проведуть зустріч для покращення політичних відносин.