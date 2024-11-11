Які 2 способи може використати Трамп для закінчення війн

Цього разу після своєї перемоги на президентський виборах Трамп очолить Білий дім, маючи великий політичний досвід. Так, в ньому говорить бізнесмен, але й політик в тому числі. Ймовірно, що він провів певне переосмислення своїх дій впродовж останніх декількох років.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зазначивши, що сьогодні новий американський лідер готовий до декількох способів досягнення своєї цілі – припинення війн у світі.

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Путін побоюється Трампа

Коли Пєсков давав коментар з приводу готовності Путіна до діалогу з США, то сказав, що з Байденом очільник Кремля розмовляти не стане, а з Трампом – буде. Зі слів Клочка, є 2 причини, чому так: Путін або боїться Трампа, або вважає його здатним на укладання угоди.

"Стосовно другого – це дійсно так. Але на додаток Путін дійсно побоюється Трампа, тому що вже були певні випадки. Коли Трамп бив по Сирії ракетами Tomahawk, нікого не запитуючи, тоді влетіло і по вагнерівцям. За великим рахунком Трампу начхати, що думає Путін, але не рахуватися з ним взагалі він не може. Для нього Путін – це представник великої країни, – пояснив Клочок.

В США є інструменти впливу

На думку експерта, для Трампа важливо виконати свою основну обіцянку, яку він озвучив американцям – закінчити всі війни. Зі слів Клочка, вже є інформація, що він займається питанням Ірану, вивчає зараз можливість посилення санкцій проти нафтоперевальних портів.

Це робиться для того, аби обмежити здатність Ірану постачати нафту на світові ринки, а в такий спосіб зменшити фінансування терористичних угруповань ХАМАС і "Хезболла". Також Трамп розглядає інші варіанти тиску.

В США є інструменти впливу, зокрема військові: ядерна зброя, потужні міжконтинентальні ракети, які не треба випробувати, вони працюють і можуть вдарити. Тому Путін реально боїться. Згадайте ситуацію з передачею HIMARS, ATACMS, літаків F-16 – все це дуже тригерило російську еліту. У Трампа зброї дуже багато,

– зазначив Клочок.

2 ймовірних варіанти розвитку подій

Трамп, як спрогнозував експерт, може діяти за 2 сценаріями. Якщо Путін не погодиться на його умови, які в тому числі стосуються України, то тоді, зі слів Клочка, може розпочатися масштабна війна.

"Це те, про що Трамп говорив, що передасть ЗСУ стільки зброї, що цього не здужає Росія. Трамп здатен на це, але вміє і відступати. Трамп зараз перекладає відповідальність на Європу, яка збільшила термін підготовки українських військових на 2 роки. Це прямий сигнал Кремлю", – зауважив Клочок.

Способи досягнення Трампом припинення світових війн на думку Клочка:

за допомогою домовленостей;

завдяки війні.

Сьогодні Трамп готовий до обох цих варіантів. Але на першому етапі він не буде воювати американцями, буде давати зброю тим, хто цього потребує,

– вважає Клочок.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" підсумував, що американський ВПК націлений на виготовлення великої кількості боєприпасів і зацікавлений в тому, щоб їх продавати. Але зараз для Трампа, на думку Клочка, все-таки важливіше проявити себе в образі того, хто всіх примирить, ніж того, хто розв'яже війну.