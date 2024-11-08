Трамп не хоче, аби Україна віддавала свої території, не отримавши нічого взамін, – Bloomberg

Трамп уже розпочав серію телефонних розмов з європейськими лідерами. З них випливає, що новий президент США не зацікавлений підштовхувати Україну віддавати свою територію, не отримавши нічого від Росії взамін.

Високопоставлені чиновники ЄС поділилися з журналістами, що темою розмов з Трампом була й Україна. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Яким може бути підхід Трампа до миру в Україні

Лідери Європейського Союзу роздумують, чи в змозі вони продовжувати підтримку України, якщо США зупинить свою.

За даними Кільського інституту світової економіки, ЄС був найбільшим постачальником допомоги Україні, виділивши 127 мільярдів доларів проти 85 від США. Цього року ЄС через скорочення підтримки США у порівнянні виділив вдвічі більше.

Проблема ЄС не у грошах, а у тому, що зброя надходила здебільшого зі США. Вони є джерелом деяких потужних озброєнь для України, таких як F-16 чи ATACMS.

За словами високопоставленого чиновника ЄС, якому відомий зміст розмов Трампа з лідерами Союзу, стверджує, що той далеко не зацікавлений "віддавати" Україну. Трамп розуміє, що не може змусити Україну віддати свої території, не отримавши від Путіна нічого взамін.

Нагадаємо, Віктор Орбан заявив, що ЄС не може самостійно фінансувати "програну війну".