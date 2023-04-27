Недожурналісти, недоактивісти, недодепутати, – політтехнолог про новий "рух" Медведчука

Колишній лідер забороненої проросійської партії ОПЗЖ Віктор Медведчук створив у Росії рух "Другая Украина". Туди він запросив зрадників, колаборантів та проросійських активістів, які втекли з України.

За словами політтехнолога Бориса Тизенгаузена, цей проєкт буде створювати ілюзію нібито українського руху всередині Росії. Про це він розповів 24 Каналу.

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В Україні їх чекає суд

Тизенгаузен заявив, що у цей "рух" Медведчук запросив зрадників, яким були потрібні гроші. Тепер це угрупування проросійських невдах буде на своїх інформаційних майданчиках навчати, як "правильно" будувати Україну.

"Ми розуміємо, що це недожурналісти, недодепутати і недоактивісти. Це зрадники, які на прикормі у Медведчука. Частині з них висунуто обвинувачення правоохоронними органами України. Значить, будемо їх повертати", – зазначив політтехнолог.

Борис Тизенгаузен про новий проєкт Медведчука: дивитись відео

За його словами, краще б ці "активісти" сиділи й не "світились", влаштувались на звичайну роботу і не привертали до себе уваги. Чим більше вони наговорять на Україну, тим більший тюремний термін їх чекає тут. Після перемоги їх видадуть Україні, адже зрадників не люблять ті, кого вони зраджують й ті, до кого вони йдуть.

"Медведчук, очевидно, в силу своїх зв’язків з Путіним ще трохи довше поживе, але коли Путіна не стане, його можна обміняти на зняття частини санкцій. Фініш для них усіх буде один – постануть перед українським судом", – наголосив Тизенгаузен.

Що відомо про новий "рух" Медведчука