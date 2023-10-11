Відбудеться новий "Рамштайн": глава Пентагону прибув у Брюссель

Глава Пентагону вже прибув у Брюссель. Візит пов'язаний із новою зустріччю у форматі "Рамштайн".

Новий "Рамштайн" відбудеться вже у середу, 11 жовтня. Ллойд Остін вже прибув до столиці Бельгії, повідомляє кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Будуть продуктивні зустрічі

Після прибуття Остін написав допис у твітер, де висловив сподівання на продуктивні зустрічі із партнерами. Він також наголосив на тому, що вони докладають спільних зусиль для підтримки України.

Ми працюємо разом, щоб підтримати боротьбу України за захист свого суверенітету та зміцнення нашої колективної безпеки як альянсу НАТО,

– зазначив очільник Пентагону.

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