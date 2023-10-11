Відбудеться новий "Рамштайн": глава Пентагону прибув у Брюссель
Глава Пентагону вже прибув у Брюссель. Візит пов'язаний із новою зустріччю у форматі "Рамштайн".
Новий "Рамштайн" відбудеться вже у середу, 11 жовтня. Ллойд Остін вже прибув до столиці Бельгії, повідомляє кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.
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Будуть продуктивні зустрічі
Після прибуття Остін написав допис у твітер, де висловив сподівання на продуктивні зустрічі із партнерами. Він також наголосив на тому, що вони докладають спільних зусиль для підтримки України.
Ми працюємо разом, щоб підтримати боротьбу України за захист свого суверенітету та зміцнення нашої колективної безпеки як альянсу НАТО,
– зазначив очільник Пентагону.
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Що Україна вже отримала від "Рамштайну"
- Саме на зустрічах у форматах "Рамштайн" союзники надають Україні значну частину допомоги. Зокрема, Німеччина 19 вересня оголосила про новий пакет допомоги для України. Зокрема, у нього увійдуть 200 броньованих машин MRAP та боєприпаси для мінометів і артилерії.
- Також у заяві Міноборони Британії мовиться, що очільник оборонного відомства країни Грант Шеппс після "Рамштайну" пообіцяв додаткове постачання артилерійських снарядів для України до кінця року. Своєю чергою, керівник штабу оборони Британії адмірал сер Тоні Радакін заявив, що "Путіну варто хвилюватися".
- Чехія, Данія та Нідерланди підписали протокол про наміри щодо майбутніх постачань техніки та зброї Україні. Згідно з документом, Чехія вироблятиме і модернізуватиме техніку та зброю, а данці та голландці все оплачуватимуть. Україна повідомлятиме Чехії, чого вона потребує, а чеські військово-промислові компанії подаватимуть до Міноборони країни заявки на задоволення цих потреб. Після цього оборонне відомство передаватиме кошторис Данії та Нідерландам.