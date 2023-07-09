Російські добровольці оголосили новий рейд: ексрозвідник пояснив доцільність анонсу

Бійці легіону "Свобода Росії" анонсували ще один рейд на територію Росії. Вони заявили, що протягом наступного місяця буде їхня третя операція, а потім й наступні. Попереднє оголошення було зроблене не просто так, а з конкретною метою.

Про це 24 Каналу розповів Микола Маломуж – генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України. На його думку, анонс нової операції розрахований на Росію. Тобто на її підготовку до рейду, зокрема й стягування військ до кордону.

Дивіться також Усе відбудеться в потрібний момент, – добровольці заінтригували новим походом у Росію

Для чого було оголошувати рейд

Найімовірніше, така відкрита заява є певною піар-кампанією, яка розрахована саме на російський сегмент. Тобто сили, які не підтримують путінський режим можуть до них долучитись.

Вони фактично повідомляють про те, що можуть вільно пересуватися територією Росії. Там ефективно не працює ні ФСБ, ні прикордонники, ні збройні сили із росгвардією.

Вони про це заявляють для того, щоб мати формат потужної інформаційної діяльності в Росії. Особливо з урахуванням позицій, які відбулися в російському керівництві після путчу Пригожина. Всім зрозуміло, що Путін слабкий,

– зазначив Микола Маломуж.

Власне, варто зауважити, що й бійці Російського добровольчого корпусу та "Свободи Росії" також доволі безперешкодно заходили вглиб Бєлгородської та Брянської області. При тому, що це була доволі невелика група осіб, на відміну від вагнерівців.

"В нас кордон лише по лінії фронту 1200 кілометрів, а далі – до 2000 кілометрів. Вони можуть з'явитись у будь-якій точці. Заявили про це – Росія почне групувати свої позиції по кордону, чекаючи бійців там, де вони були. А вони з'являться в іншому місці", – пояснив ексрозвідник.

Це гарний варіант як для України, так і для добровольців. Адже зараз російський режим слабкий, на територію зайти можуть навіть не надто організовані та потужні сили.

Микола Маломуж прокоментував заяву легіону "Свобода Росії" про новий рейд: дивитись відео

Український наступ також відіграє роль

В Росії поступово зріє внутрішня дестабілізація. Росіяни усе частіше можуть спостерігати за тим, що Владімір Путін виявляє раніше небачену слабкість. Тобто з ним, як і з його режимом, можна боротися.

Це є приводами для того, щоб такі операції частіше проходили на території Росії. Люди бачитимуть, що і на регіональному рівні не справляються, і спецслужби центрального рівня нічого не можуть зробити.

Він (представник легіону – 24 Канал) говорить, що підуть через місяць чи більше, передбачаючи ефективні контрнаступальні операції України. Тоді Росія вже буде дуже дезорієнтована та ще слабша,

– наголосив Маломуж.

Наразі російські добровольці визначають напрямки. Попри оголошення нового рейду, їхній захід все одно може бути доволі неочікуваним та ефективним.

Заколот Пригожина та добровольці що відомо