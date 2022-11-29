Без пафосу та ілюмінації: якою буде новорічна ялинка в Києві

Близько двох місяців у столиці точилися дискусії щодо того, чи актуально у воєнний час, ба більше в умовах необхідних вимкнень світла встановлювати новорічну ялинку. Наприкінці листопада місцева влада та компанія, що організовує новорічне свято заявили, що ялинці таки бути.

Однак при цьому ялинка буде оздоблена "без новорічного пафосу". Ба більше, у столиці встановлять декілька зелених красунь.

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Якою буде ялинка

Як повідомив Ігор Добруцький, керівник компанії Folk Ukraine, що організовує новорічне свято на Софійській площі, головна ялинка у Києві буде доволі скромною в оздобленні, особливо порівняно з попередніми роками. Зокрема, цьогоріч на ній не буде святкової ілюмінації.

За його словами, оздоблене дерево буде лише прикрасами у вигляді голубів, а також тризубом, який прикрашатиме верхівку красуні. Саме ж дерево буде штучним, а його висота сягатиме 10 метрів, що втричі нижче звичайного.

Зазначимо, що в Києві встановлять не одну ялинку. Також буде ще кілька локацій в багатьох районах міста, а також на першому поверсі Музею історії Києва. Там 30 листопада о 18:00 встановлять невелику копію головної ялинки. Заввишки вона буде 3 метри, а завширшки – 5. Також поруч з нею планують встановити вертеп та дідух.

Як підкреслили й керівник компанії, й у мерії столиці, усе це фінансуватиметься не з міського бюджету. Скромне свято для киян та гостей міста оплатить бізнес.

Військові за встановлення ялинки

Зазначимо, що своєю думкою щодо встановлення символу Різдва та Нового року поділився й мер Києва Віталій Кличко. Він заявив, що спілкувався з українськими військовими, й ті лише "за" свято в центрі столиці.

Якось спілкувався з ними (військовими – 24 канал) щодо проведення Нового року та святкувань. І один із хлопців сказав: "Чому моя дитина буде зараз без ялинки, без Нового року, без новорічного настрою?",

– розповів він.

І хоч скасовувати Новий рік та Різдво ніхто не збирається, у столиці цьогоріч не буде у жодному разі:

масових новорічних заходів,

концертних програм,

фастфудів.

Кличко наголосив, що не можна дозволити Путіну вкрасти наше Різдво, ба більше залишити без новорічного настрою дітлахів.

Буде встановлена виключно ялинка, щоб нагадувало про новорічний настрій нашим дітям. Знаєте, не хочеться забирати у дітей Святого Миколая,

– підсумував мер Києва.

Дискусії довкола головної ялинки України

Нагадаємо, що на початку листопада на розгляд столичної влади представили проєкт головної новорічної ялинки. Він виглядав приголомшливо, однак одразу викликав обурення та хвилю мемів у мережі, зокрема й через кількість ілюмінації в умовах відключення світла.

Після цього на сайті Київської міської ради зареєстрували петицію проти встановлення новорічної ялинки, яка миттєво набрала потрібну кількість голосів. Її авторка зазначила, що у воєнний час недоречно тратити великі кошти бюджету на придбання, монтаж, обслуговування і демонтаж ялинки. Натомість ці кошти вона запропонувала спрямувати на допомогу ЗСУ чи переселенцям.

Через пару днів сайті Київської міської ради з'явилась ще одна петиція. Цього разу за встановлення головної ялинки у столиці. Її авторка заявила, що не відзначати Різдво та Новий рік в умовах війни – це зробити подарунок Росії, яка намагається вкрасти не лише нашу землю, але й нашу ідентичність. Натомість вона запропонувала оплатити це коштом меценатів.

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