Чи скасують у Києві комендантську годину на Новий рік: у КМДА дали чітку відповідь

Другий рік поспіль через агресію Росії новорічні свята в Україні проходитимуть в реаліях повномасштабної війни. У КМДА пояснили жителям та гостям столиці, що буде з обмеженнями у Києві на Новий рік.

Заступниця голови КМДА Ганна Старостенко висловилася щодо обмежень під час новорічних свят. Вона нагадала, що Україна вже другий рік поспіль живе в умовах повномасштабної війни з Росією.

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Чи скасують обмеження на свята

Старостенко дала зрозуміти, що на Новий рік та Різдво у Києві не будуть скасовувати обмеження. Вона наголосила, що у столиці продовжує діяти режим комендантської години, який без винятків триватиме і на різдвяно-новорічні свята.

Також місцева влада не планує проводити у Києві великі новорічні святкування. За її словами, місто не витрачає бюджетні кошти на організацію та облаштування новорічних локацій.

У столиці цьогоріч не буде жодних масових святкувань. Зокрема розміщення ярмарок, фудкортів та атракціонів на головних площах країни не передбачено,

– сказала вона.

Як готується Київ до Нового року

Заступниця голови КМДА зауважила, що російські окупанти не зможуть забрати в українських дітей різдвяно-новорічні свята. Тому на Софійській площі за гроші меценатів встановлять, прикрасять та відкриють головну ялинку країни.

Окрім цього, біля головної ялинки заплановано встановити фотозону, де будуть розташовані кілька невеличких новорічних ялинок, прикрашених новорічними іграшками. Кожен охочий зможе взяти іграшку собі на згадку, але перед цим зробити благодійний внесок на підтримку Збройних Сил України,

– заявила Старостенко.

За її словами, столичні заклади культури теж долучаються до створення новорічного та різдвяного дива. Вона наголосила, що підготовка до свят відбувається з урахуванням безпекової ситуації у Києві.

Як готується Львів до свят

У Львові теж встановили головну ялинку міста. Місцева влада теж не витратила на неї бюджетні кошти. Її подарували місту Йосип та Галина Панас з Білогорщі. Дерево росло на їхньому подвір'ї 20 років.

Підприємці безплатно надали кран для її встановлення біля Оперного театру. Ялинку прикрашатимуть гірляндами, закупленими у 2018 році. Попередньо, її верхівку прикрашатиме не зірка, а протитанковий їжак, створений на підприємстві "Львівелектротранс" зі старих трамвайних рейок.

Ялинку планують урочисто засвітити у вівторок, 5 грудня. Однак у разі відключення світла її не будуть окремо підсвічувати.