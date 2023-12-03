Що буде з ялинкою та комендантською годиною у Києві на Різдво та Новий рік

У КМВА розповіли, що відбуватиметься у Києві під час різдвяно-новорічних свят. Також до жителів та гостей столиці звернулися з низкою важливих закликів.

У КМВА наголосили, що цього року Київ буде з ялинкою. Її встановлять попри війну.

Читайте також Буде не лише ялинка: як Київ святкуватиме Новий рік 2024

Коли відкриють ялинку

Як і минулого року, ялинка буде встановлена на Софіївській площі. Монтажні роботи будуть розпочаті 3 грудня. Відкриття ялинки планується на День святого Миколая. Тобто 6 грудня. Стоятиме вона до 10 січня.

Ялинку встановлять та забезпечать освітленням виключно за гроші меценатів. У КМВА наголосили, що місто не витрачатиме на це бюджетні кошти.

Що буде зі святковими заходами

Місцева влада не планує проводити у столиці жодних масових заходів на різдвяно-новорічні свята. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони Києва.

Якщо і будуть якісь окремі невеликі заходи, то вони проводитимуться без використання бюджетних коштів на закритих, а не відкритих локаціях з дотриманням всіх заходів безпеки.

Якою буде комендантська година

, заступниця голови КМДА Ганна Старостенко раніше заявляла, що біля головної ялинки у Києві хочуть встановити фотозону з кількома невеличкими ялинками . Вони будуть прикрашені іграшками, які кожному дозволять взяти собі на згадку за донат Збройним Силам України.

Місцева влада не скасовуватиме комендантську годину на Різдво та Новий рік. Змінювати тривалість обмежень у столиці під час свят теж не будуть.

Як і раніше, у Києві комендантська година триватиме з 0:00 ночі до 5:00 ранку. У КМВА закликали людей не забувати, що триває повномасштабна російсько-українська війна, та не нехтувати своєю безпекою під час повітряної тривоги.

Крім цього киян попросили не знімати й не викладати роботу ППО та наслідки російських ударів. Також жителів та гостей столиці закликали не використовувати петарди та феєрверки.