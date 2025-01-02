Свято на фронті: як відзначали Новий рік у стабілізаційному пункті на Вовчанському напрямку

Стабілізаційний пункт на Вовчанському напрямку став місцем надії для багатьох українців. Саме тут рятують поранених українських захисників, які стоять на обороні країни.

Але навіть там в новорічну ніч панувала атмосфера свята і надії на краще майбутнє. Як щемливо святкували Новий рік в стабілізаційному пункті розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко.

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Свято на фронті

Кореспондентка підкреслила, що навіть в новорічну ніч до стабілізаційного пункту на Вовчанському напрямку привозили поранених, там проводили операції, після яких поранених евакуювали до медичних закладів. Але і в такому тісному колі, в напруженій атмосфері змогли відсвяткувати прийдешнє свято.

Це були невеличкі хвилинки тиші, коли хлопці та дівчата могли подивитися новорічні фільми та послухати звернення президента,

– зазначила Анна Черненко.

У військових та медиків було дещо менше роботи в цю ніч, і як розповів лікар ортопед-травматолог Володимир, в пункті могли навіть подивитися традиційний "Один вдома".

Це був невеликий потік (поранених – 24 Канал), ми мали можливість підготуватися і зробити все максимально якісно. Така святкова ніч для мене це вже нормально,

– поділився Володимир.

Це святкування кардинально відрізнялося від звичного розуміння свята. Буквально кілька хвилин було для привітання один одного, згодом потрібно було надавати допомогу, працювати, підтримувати поранених хлопців, які постраждали в новорічну ніч.

Величезна подяка за їхню щоденну боротьбу за нас всіх,

– резюмувала кореспондентка з Харкова.

Зауважимо, що на Харківщині ворог активізувався. Як розповів командир батальйону БпЛА "Ахіллес" Юрій Федоренко, противник поставив собі за мету до Нового року вийти на Куп'янськ-Вузловий. Цей задум не вдався, втім, наразі бої тривають у Вовчанську, росіяни здійснюють активні штурмові дії, українські захисники відбивають атаки.