На верхівці буде тризуб: показали приголомшливе фото головної ялинки країни
У столиці, попри війну, встановлять головну новорічну ялинку країни. Однак цьогоріч не буде традиційних святкувань, концертів та ярмарку.
Як повідомив міський голова Віталій Кличко в ефірі телемарафону, столична влада планує встановлення новорічної ялинки. Проте все залежатиме від безпекової ситуації, пише 24 канал.
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Як виглядатиме головна ялинка країни
За словами президента компанії Folk Ukraine Ігоря Добруцького, який організовує свята на Софіївській площі, наразі вивчають усі можливості з облаштування головної ялинки. Він сказав, що компанія вже працює, шукає партнерів і спонсорів. Навіть ескіз вже розробили.
Можу сказати, що цього разу ялинка буде не про новорічне диво. Цього року зовсім інша історія,
– сказав Добруцький.
Він уточнив, що розробили декілька варіантів ескізів, якою може бути головна новорічна ялинка 2022 – 2023. Один із варіантів передбачає, що вона буде прикрашена іграшками в кольорах національного прапора, а замість різдвяної зірки на її верхівці буде тризуб.
Чи будуть у Києві святкування Нового року
- Кличко заявив, що міська влада в першу чергу відштовхується від безпеки містян. Адже це є ключовим моментом. Він також зазначив, що Новий рік та Різдво ніхто не скасовуватиме.
- Міська влада наразі розглядає питання, чи встановлювати головну ялинку. За його словами, ближче до Нового року міська влада зможе повідомити, чи точно її встановлюватимуть.
- Кличко підсумував, що у Києві не хочуть скасовувати Новорічних святкувань, нехай навіть вони будуть в обмеженому режимі. Адже світло, попри цю темряву, яку принесли російські окупанти, має зберігатися – українці повинні відчути тепло та радість свят.
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