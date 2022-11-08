На верхівці буде тризуб: показали приголомшливе фото головної ялинки країни

У столиці, попри війну, встановлять головну новорічну ялинку країни. Однак цьогоріч не буде традиційних святкувань, концертів та ярмарку.

Як повідомив міський голова Віталій Кличко в ефірі телемарафону, столична влада планує встановлення новорічної ялинки. Проте все залежатиме від безпекової ситуації, пише 24 канал.

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Як виглядатиме головна ялинка країни

За словами президента компанії Folk Ukraine Ігоря Добруцького, який організовує свята на Софіївській площі, наразі вивчають усі можливості з облаштування головної ялинки. Він сказав, що компанія вже працює, шукає партнерів і спонсорів. Навіть ескіз вже розробили.

Можу сказати, що цього разу ялинка буде не про новорічне диво. Цього року зовсім інша історія,

– сказав Добруцький.

Такий вигляд може мати головна новорічна ялинка країни / Фото Realist.Online

Він уточнив, що розробили декілька варіантів ескізів, якою може бути головна новорічна ялинка 2022 – 2023. Один із варіантів передбачає, що вона буде прикрашена іграшками в кольорах національного прапора, а замість різдвяної зірки на її верхівці буде тризуб.

Чи будуть у Києві святкування Нового року

Кличко заявив, що міська влада в першу чергу відштовхується від безпеки містян. Адже це є ключовим моментом. Він також зазначив, що Новий рік та Різдво ніхто не скасовуватиме.

Міська влада наразі розглядає питання, чи встановлювати головну ялинку. За його словами, ближче до Нового року міська влада зможе повідомити, чи точно її встановлюватимуть.

Кличко підсумував, що у Києві не хочуть скасовувати Новорічних святкувань, нехай навіть вони будуть в обмеженому режимі. Адже світло, попри цю темряву, яку принесли російські окупанти, має зберігатися – українці повинні відчути тепло та радість свят.

Минулого року на Софіївській площі встановили 31-метрову новорічну ялинку . Святкове дерево обійшлося місту в 9 мільйонів гривень. Ці гроші надали столиці спонсори.

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