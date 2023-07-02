Не лише барабани: у Києві закупили в укриття конструкторів на 900 тисяч гривень

У Києві знову скандал через дивні закупівлі для укриттів. Так, Дніпровська районна держадміністрація закупила для сховищ дитячий конструктор на суму понад 900 тисяч гривень. Пояснили це тим, що нібито замовили їх для "гри та навчання в укриттях під час повітряних тривог".

Дані про тендер розміщенні на порталі ProZorro. Заявки на закупівлю подали 24 квітня 2023 року, а вже 16 травня – уклали договір з постачальником, повідомляє 24 Канал.

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Закупили понад 500 наборів конструкторів

Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації у квітні залишило заявку щодо закупівлі конструкторів. Згідно із замовленням Дніпровської РДА, для укриттів столиці "необхідні":

настінні конструктори для гри та навчання – 113 наборів;

розвивальні математичні конструктори – 390 наборів;



Тендер на закупівлю конструкторів для укриттів / скриншот сайту

Варто зазначити, що ціни на ці конструктори чималі. Якщо розвивальні математичні конструктори мають адекватну ціну у розмірі 690 гривень за комплект, то настінні – 5 590 гривень за комплект. Загалом, очікувана вартість тендеру – 952 864 гривень. Проте пропозиція переможця була дещо нижчою – 900 770 гривень.

Конструктори в укриттях повинні були опинитися вже до 31 травня 2023 року.

До слова, минулого року Дніпровська РДА вже відзначалася скандальними закупівлями. У вересні 2022 року те ж саме Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації закупило паперових рушників та туалетного паперу на майже 3 мільйони гривень. Замовником також була Ольга Дроздова. Відповідна інформація про тендер є на порталі ProZorro.

В укриття закупили двері та лавки з націнкою 400 відсотків

Депутат Київради Леонід Ємець заявив, що у Солом'янському районі столиці закупили меблі з націнкою 400 відсотків. За совами чиновника, він вирішив раптово перевірити стан одного з укриттів столиці.

Під час перевірки з'ясувалося, що двері до туалету в укритті коштували понад 23 тисячі гривень. Також були закуплені дерев'яні лавки у кількості 1 600 штук. Їх ціна теж виявилася завищеною.

Щоб не бути голослівними ми знайшли виробника і поставили йому завдання про ціну на аналогічну за тендерними вимогами параметрами. Якщо коротко, — різниця в ціні десь 900 тисяч гривень зверху. Націнка 62.5%,

– говорить Ємець про закупівлю лав для укриттів.

Окрім того, депутат також звернувся до виробника дверей. який оцінив вартість встановлених конструкцій у Києві. За його підрахунками, 5 комплектів дверей коштували б 25 800 гривень. Водночас районна адміністрація витратила 23 тисячі лише на одну конструкцію. Ємець наголосив, що це майже 400% "навару".

Закуплені з націнкою меблі для укриттів / фото Леонід Ємець