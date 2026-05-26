Avalon одним із перших серед українських девелоперів реалізував повноцінний online-сценарій продажу квартир у співпраці з Дія – від вибору квартири на сайті до підписання договору через Дія.Підпис. Але ключове тут – не сама технологія, а зміна логіки взаємодії між ринком та клієнтом, пише 24 Канал.

Ринок нерухомості традиційно залишався одним із найбільш консервативних секторів економіки. Фізична присутність у відділі продажу, паперові документи, прив’язка до локації та складний шлях клієнта, роками були базовим стандартом купівлі житла.

Водночас поведінка споживача за останні роки кардинально змінилась. Люди звикли до цифрових сервісів у банкінгу, держпослугах, e-commerce та щоденних фінансових операціях. І ринок нерухомості поступово також починає переходити у цю модель. Саме тому інтеграція з Дія має для девелопменту значно глибше значення, ніж просто новий "digital-інструмент".

Ринок нерухомості змінюється / Фото, надане 24 Каналу

Для клієнта Дія сьогодні – це вже сформований рівень державної цифрової довіри. І коли процес купівлі житла відбувається через знайому екосистему верифікації, мультишерингу документів та електронного підпису, це суттєво знижує бар’єр недовіри до online-угод у сфері нерухомості. Фактично ринок отримує новий стандарт прозорості та цифрової верифікації процесів.

Ще один важливий аспект – зміна самого customer journey. Для сучасного покупця час стає одним із ключових ресурсів. Особливо для аудиторії, яка перебуває за кордоном, активно подорожує або не готова витрачати години на офлайн-процеси. Online-модель дозволяє пройти весь процес дистанційно – від вибору квартири до підписання договору – без прив’язки до фізичного офісу продажу.

Крім цього, digital-сценарій частково вирішує ще одну системну проблему ринку – людський фактор під час стартів продажу. Обмеженість відділів продажу, черги, перевантаження менеджерів та непрозорість процесу роками залишались типовими для девелопменту. Натомість digital-модель створює більш структурований і зрозумілий процес: єдині правила для всіх клієнтів, логіку вибору квартири та більшу прозорість взаємодії. Паралельно це змінює і сам підхід девелоперів до продукту.

Зростає роль цифрового контенту, інтерактивних інтерфейсів та клієнтського досвіду. Фактично девелопер переходить від моделі "відділу продажу" до моделі повноцінного digital-сервісу. У глобальному контексті це повністю відповідає розвитку технологічних напрямків, де дистанційні транзакції, цифрова ідентифікація та автоматизація процесів стають новою нормою ринку.

І ключове питання для девелоперів сьогодні вже не в тому, чи варто рухатись у цей напрямок, а наскільки швидко ринок буде готовий адаптуватись до нових очікувань клієнта. Тому online-продажі житла через інтеграцію з Дія – це вже не просто додатковий сервіс. Це початок трансформації всієї моделі взаємодії між девелопером, державою та покупцем на українському ринку нерухомості.