Новий указ Пушиліна: чи виплачують росіяни гроші за контракти з "днр"

Вийшов указ лідера так званої "днр" Дєніса Пушиліна про разову виплату за укладення контракту з армією Росії. Мовиться про 400 тисяч рублів. У тимчасово окупованій Донецькій області це найнижчий рівень одноразових виплат.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що ці гроші дійсно видають на території Донеччини, зокрема у Макіївці. Він додав, що у Маріуполі поки невідомо про випадки укладання контрактів після виходу "папірця" Пушиліна.

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В "днр" підписують контракти з армією Росії

За словами Петра Андрющенка, єдиний документ, який існує на території окупованої Донеччини – це указ Пушиліна про виплату 400 тисяч рублів. Їх поки видають, але життя людини, яка отримала ті гроші – не довге.

Така низька ціна за життя на території окупованої Донеччини через те, що там немає роботи. Для будь-якого містечка, селища чи села, незалежно від того, коли відбулась окупація – це шалені гроші,

– сказав він.

Радник міського голови зазначив, що жодним іншим способом заробити у Донецьку неможливо.

Відомо, що у Москві, Санкт-Петербурзі одноразово виплачують за підписання контракту по 2 мільйони рублів, в Ямало-Ненецькому – 3 мільйони. Андрющенко пояснив, що всі регіони у Росії конкурують між собою. На Донеччині найнижчі виплати через поганий рівень життя людей.

До слова, Росія продовжує заохочувати людей підписувати контракти з Міноборони для участі у війні проти України, представивши проєкт постанови, що надає добровольцям статус ветеранів бойових дій. Уряд також планує додатково виділити 1,5 трильйона рублів на військові витрати, пов'язані з війною.