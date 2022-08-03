Новий урожай "бавовни": в окупованій Макіївці – масштабна пожежа на нафтобазі

В тимчасово окупованій Макіївці спалахнула масштабна пожежа. Загорілась нафтобаза, ймовірно, важлива для окупантів.

Відповідну інформацію опублікували місцеві телеграм-канали вночі проти 3 серпня. Зауважте, що в Міноборони опублікували чудодійну "колискову" під Metallica.

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У окупованій Макіївці "бавовна"

За задими російських пропагандистів вибухи на Донеччині пролунали орієнтовно о 03:33 3 серпня.

ЗСУ знищили нафтобазу у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області,

– мовиться в повідомленні.

ЗСУ знищили нафтобазу на Донеччині: дивіться відео

Орієнтовно о 03:49 місцевий телеграм-канал повідомив, що в місті Кадіївка, що на Луганщині, також вибухи. Проте наразі точно не відомо, чи це атака ЗСУ, чи провокація ворога.

Окрім того, варто відзначити, одразу після цього вибухи пролунали на Харківщині. Ймовірно, ворог атакував у відповідь.

Коротко про останню "бавовну" окупантів

У ніч проти 1 серпня в мережі повідомили про "бавовну" в окупованому Севастополі. Спочатку у вибухах намагались звинуватити ЗСУ, та потім окупанти визнали, що чорноморський флот у Криму атакували із самого Севастополя.

30 липня в Енергодарі спалахнула пожежа в готелі, в який заселилися російські окупанти.

Перед цим 29 липня вибухи пролунали в тимчасово окупованих Макіївці, Донецьку, Іловайську, Шахтарську і Харцизьку.

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