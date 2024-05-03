У Сербії затвердили новий уряд із проросійським віцепрем'єром під санкціями США
Джерело:Балканський оглядач
У Сербії обрали та затвердили новий уряд. Один із його членів має проросійські погляди та перебуває під санкціями Сполучених Штатів Америки
У Сербії 2 травня затвердив новий уряд на чолі з прем'єр-міністром Мілошем Вучевичем. До його складу на посаду віцепрем'єр-міністра увійшов Александар Вулін, який перебуває під санкціями США за співпрацю з Росією.
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Позиція щодо України
За новий уряд проголосували 152 з 213 депутатів Народної скупщини, 61 депутат був проти. Жоден не утримався від голосування.
Вучевич, лідер Сербської прогресивної партії (СНС), у своєму виступі окреслив "два наріжні камені" зовнішньої політики Белграда – "політична незалежність і військовий нейтралітет".
За його словами, стратегічним пріоритетом для Сербії лишається повноправне членство в ЄС. Водночас Вучевич підкреслив, що Белград не відмовиться від дружби з Росією. Сербія вважає росіян братнім народом. Втім, те саме стосується й українців.
Ми чітко засудили напад Росії на Україну, але ми також висловили свою незгоду з політикою санкцій проти Росії, до якої ми не хочемо і не будемо приєднуватися,
– сказав Вучевич.
МЗС Сербії очолив Марко Джурич, нині посол Сербії в США. Попередній голова сербського МЗС Івиця Дачич став віцепрем'єром і міністром внутрішніх справ. Братислав Гашич очолить Міністерство оборони Сербії.
Президент Сербії назвав словенців "огидними"
- Президент Сербії потрапив у черговий скандал. Цього разу він висловився щодо громадян Словенії, однак згодом він попросив вибачення за свої слова.
- Президент Сербії Александр Вучич попросив вибачення за те, що назвав словенців "огидними". Він уточнив, що мав на увазі тільки їхніх політиків. У кулуарах Ради Безпеки ООН Вучич звинуватив Словенію, непостійного члена Ради Безпеки, у тому, що вона разом зі США і Швейцарією брала участь у "підставі", щоб дозволити делегації Косова привезти на засідання ймовірних жертв зґвалтувань сербськими військами під час війни 1998 – 1999 років. Це викликало обурення у сербської делегації.
- Вучич визнав, що назвав словенців "огидними", але наполягав, що "мав на увазі засідання Ради Безпеки". Він зазначив, що у нього багато друзів у Словенії, однак він скоротить свої візити до держави.