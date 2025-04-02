Чи вистачить Україні зброї, щоб відбити новий великий наступ Росії

Росія готує новий великий наступ у квітні. Українська оборонна промисловість підвищує свою ефективність, однак у нас є проблеми зі зброєю.

Проте Україна може бути фактично незалежною через деякий час в артилерійських системах, нарощується виробництво боєприпасів, дронів, систем РЕБ. Це 24 Каналу зауважив військовий експерт, співзасновник Консорціуму оборонної інформації Михайло Самусь.

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"Українська оборонна промисловість демонструє те, що ми можемо бути фактично незалежними в артилерійських системах через деякий час. Нарощується виробництво боєприпасів, безпілотників, систем РЕБ. Якщо ми вийдемо у певну незалежність у виробництві артсистем, боєприпасів, дронів – це вже буде велика справа на тлі того, як себе поводять США", – сказав він.

Допомога з боку Європи

Михайло Самусь зазначив, що Європа дійсно хоче допомогти Україні та ухвалює багато рішень. Зокрема, фінансових. Але з того моменту до виробництва боєприпасів чи артсистем проходить певний час. Особливо в європейських умовах, коли заводи вже перевантажені замовленнями. Нові заводи будуються, але на це також потрібен час.

В умовах європейської бюрократії всі ці рішення щодо перетворення фінансових засобів у військові засоби займають великий час. Це об'єктивна реальність. Вони тільки починають боротися з тим, щоб і перешкоди побороти, і створювати спільні виробничі можливості і нарешті, можливо, європейські бойові спроможності,

– підкреслив військовий експерт.

Відомо, що цього тижня у Києві відбудеться термінова зустріч у вузькому колі щодо контингенту. Представники "коаліції охочих" будуть обговорювати конкретні питання.

"Під час зустрічі українське керівництво буде комунікувати з європейцями щодо того, як вони будуть нам допомагати стримувати Росію після припинення вогню. Тут є фактор виробництва зброї, передачі європейської зброї нам, але є і ще фактор створення європейської коаліції сил стримування", – додав співзасновник Консорціуму оборонної інформації.

За його словами, важливо чітко визначити, який конкретно буде функціонал у цієї місії. Наприклад, моніторинг, контроль, кому вони будуть доповідати про порушення і так далі.