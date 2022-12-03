США представили новий ядерний бомбардувальник B-21 Raider: у чому його головна особливість

Вперше за понад 30 років США представили новий ядерний бомбардувальник B-21 Raider. Його розробку тримали у секреті довгий час, а виготовити планують 100 таких літаків. У чому особливість сучасного бомбардувальника – читайте у статті.

Деталі 24 каналу розповів військовий експерт та головний редактор Defense Express Олег Катков. Він зазначив, що навіть американські чиновники прямо називають новий літак – революційним та першим літаком 6 покоління.

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У чому особливість нового бомбурдувальника США

За словами експерта, цей літак B-21 Raider має стати заміною для цілої плеяди бомбардувальників США, зокрема B-2 Spirit, B1 та навіть легендарний B-52. Саме він стане основою стратегічної авіації ВМС США.

А головну особливість цього літака не видно на фото та відео, адже все те, що робить його інноваційним, знаходиться всередині. Він повністю цифровий і розроблявся з цифровим прототипуванням, а це абсолютно новий рівень технологій,

– пояснив Катков.

Редактор Defense Express наголосив, що навіть по фото цього бомбардувальника видно, що він майже литий – немає жодних стиків панелей та кращий у факторі малопомітності.

"В його виробництві задіяні нові технології і важливо те, що цей бомбардувальник опційно пілотований – тобто там не буде людей, це фактично безпілотник, в якому за потреби можуть посадити 2 пілотів", – заявив експерт.

Катков заявляє, що це абсолютно нова парадигма виду озброєння, і він для США стане основою ядерної тріади.

Він зазначив, що Америка вклала у цю розробку величезні кошти. "Загальна вартість програми передбачає створення 100 таких літаків, а вартість цієї розробки оцінена у 250 мільярдів доларів", – додав експерт.

Катков розповів про новий бомбардувальник США B-21 Raider: відео



Що відомо про новий бомбардувальник США B-21 Raider