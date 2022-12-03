США представили новий ядерний бомбардувальник B-21 Raider: у чому його головна особливість
Вперше за понад 30 років США представили новий ядерний бомбардувальник B-21 Raider. Його розробку тримали у секреті довгий час, а виготовити планують 100 таких літаків. У чому особливість сучасного бомбардувальника – читайте у статті.
Деталі 24 каналу розповів військовий експерт та головний редактор Defense Express Олег Катков. Він зазначив, що навіть американські чиновники прямо називають новий літак – революційним та першим літаком 6 покоління.
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У чому особливість нового бомбурдувальника США
За словами експерта, цей літак B-21 Raider має стати заміною для цілої плеяди бомбардувальників США, зокрема B-2 Spirit, B1 та навіть легендарний B-52. Саме він стане основою стратегічної авіації ВМС США.
А головну особливість цього літака не видно на фото та відео, адже все те, що робить його інноваційним, знаходиться всередині. Він повністю цифровий і розроблявся з цифровим прототипуванням, а це абсолютно новий рівень технологій,
– пояснив Катков.
Редактор Defense Express наголосив, що навіть по фото цього бомбардувальника видно, що він майже литий – немає жодних стиків панелей та кращий у факторі малопомітності.
"В його виробництві задіяні нові технології і важливо те, що цей бомбардувальник опційно пілотований – тобто там не буде людей, це фактично безпілотник, в якому за потреби можуть посадити 2 пілотів", – заявив експерт.
Катков заявляє, що це абсолютно нова парадигма виду озброєння, і він для США стане основою ядерної тріади.
Він зазначив, що Америка вклала у цю розробку величезні кошти. "Загальна вартість програми передбачає створення 100 таких літаків, а вартість цієї розробки оцінена у 250 мільярдів доларів", – додав експерт.
Катков розповів про новий бомбардувальник США B-21 Raider: відео
Що відомо про новий бомбардувальник США B-21 Raider
- Ще у 2015 році міністерка ВПС США Дебора Лі Джеймс сказала, що потрібен новий бомбардувальник 21-го століття, який дозволив ймовірним загрозам з боку Китаю та Росії.
- Новий бомбардувальник має значно більших обчислювальних можливостей, порівняно з B-2. Наразі у виробництві 6 одиниць B-21 Raider. ВПС планують збудувати 100 літаків.
- Він може використовувати ядерну зброю або звичайні бомби з екіпажем або без нього. У США не обговорюють технології бомбардувальника, але зазначають, що він буде малопомітним.
- Аналітики вважають, що інші зміни, ймовірно, включають удосконалені матеріали, щоб зробити бомбардувальник менш помітним у небі, а також нові способи контролю електронного випромінювання, щоб бомбардувальник міг обманювати радари противника і маскуватися під інший об'єкт.