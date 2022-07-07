Заборонили практично усе: держдума росії оновила закон про держзраду

росія все сильніше заглиблюється в тоталітарний режим. Тож російські "законотворці" вирішили ще більше посилити відповідальність за те, що в них назвали держрадою. Правда під це поняття підпадає обширний список вчинків.

У жителів росії доволі велика ностальгія за СРСР. У грудні 2021 року за радянським союзом сумували 63% опитаних росіян (такі дані опитування соціологів з "Левада-Центр"). Більше було лише у 2018 (66%) та 2020 роках (65%). Та тепер російська влада робить все, щоб реалії радянського союзу стали все ближчими до росіян. Особливо що стосується про репресії проти жителів власної країни, повідомляє 24 канал.

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Російські депутати витратили 13 хвилин, щоб обговорити та проголосувати три законопроєкти. Вони, фактично, адаптують російське законодавство під реалії воєнного часу. Частина з них є економічними, решта – кримінальними.

Усі росіяни – зрадники та шпигуни?

Радянська влада в перші роки свого панування влаштувала червоний терор проти широких верст населення. Звичайні мирні люди були звинуваченні у контрреволюційній та шпигунській діяльності та розстріляні за це. Російська влада теж вирішила значно розширити поняття державна зрада. Правда у своїх нововведеннях поки до розстрілу справа не дійшла. Але витратила на усі правки та обговорення в другому читанні одну хвилину та 20 секунд.

Тепер в росії з'явилася ще одна форма державної зради – перехід на бік супротивника. Під цим доволі обширним терміном російські правозахисники вбачають "попередження" для військових щодо покарання за здачу в полон. Тож тепер на тих російських окупантів, яких звільнять з полону, вдома може очікувати кримінальне переслідування.

До кримінального кодексу додалася нова стаття 275.1, яка встановлює відповідальність за співпрацю на конфіденційній основі з іноземною державою, міжнародною чи іноземною організацією. Вона криміналізує будь-який "таємний" контакт росіянина не лише з іноземними спецслужбами, а й з будь-якою міжнародною чи іноземною організацією, яка діє (на думку російської влади) на користь іноземних спецслужб.

Для прикладу, якщо росіянин вирішить надати консультаційні послуги іноземній компанії та не повідомить про це спецслужби, то його можуть запроторити до тюрми на термін до восьми років. Адже "довести" те що іноземні компанії "співпрацюють" зі спецслужбами для фсб не буде проблемою.

Каратимуть ув'язненням на шість років за співпрацю з "небажаними" організаціями. І до цього в росії було таке покарання, якщо людина співпрацювала з такими організаціями на території росії. Тепер можуть покарати за роботу будь-де.

Передбачена і кримінальна відповідальність за виїзд з росії особи, яка має або мала доступ до державної таємниці. Тож навіть якщо допуск до державної таємниці давно закінчився, треба буде постійно уточняти, чи можна виїхати з росії.

Участь у війні на стороні ворога без держзради. Тут мова йде не про протистояння з російськими військовими. А про участь у військовому конфлікті буде де у світі, де "у росії свої інтереси". При цьому хто в цих протистояннях "ворог", а хто "друг" варто дізнаватися в російському міністерстві закордонних справ.

Посилили покарання і за "передачу інформації ворогу", яку можна використати проти російської армії. Доволі розмите формулювання дає змогу підвести під нього мало не будь-яку інформацію. Але є уточнення, що мова йде лише під час військового конфлікту.

Також вводиться нова стаття 282.4 ("неодноразові пропаганда чи публічне демонстрування нацистської атрибутики чи символіки, чи атрибутики чи символіки екстремістських організацій, чи інших атрибутики чи символіки, пропаганда чи публічне демонстрування яких заборонені федеральними законами").

Але отримати покарання за цією статтею можна не лише за нацистську свастику. А навіть за логотип Facebook чи Instagram, адже ще в березні 2022 року тверський суд Москви заборонив у росії Facebook та Instagram за екстремістську діяльність. Тож за повторне притягування до відповідальності за цією статтею передбачено штраф на суму від 600 тисяч до 1 мільйона рублів або позбавлення волі на строк до 4 років.

Робота без вихідних, від якої не можна відмовитися

Ще 12 хвилин зайняло в російських депутатів обговорення економічних поправок. Їх довелося впровадити через війну в Україні та накладені на росію санкції.

Поправки до трудового кодексу дозволяють російському уряду запроваджувати спеціальний режим роботи на деяких підприємствах, у тому числі збільшувати робочий час, призначати зміни у вихідні, нічний час та у святкові дні.

Згідно з поправками щодо спеціальних повноважень для забезпечення "військових операцій", організації не зможуть відмовлятися від держоборонзамовлення чи контрактів для державних та муніципальних служб. У записці пояснення до ініціативи йдеться, що такі заходи необхідні в тому числі для проведення "спеціальної військової операції".

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