Новий закон про мобілізацію: омбудсмен чітко вказав на суперечливі пункти

Міністерство оборони радиться з уповноваженим Верховної Ради з прав людини у питанні вдосконалення проєкту закону про мобілізацію. Дмитро Лубінець чітко вказав на пункти, з якими він категорично не погоджується.

Омбудсмен в ефірі телемарафону сьогодні, 25 січня заявив, що у разі виникнення повторних суперечностей з Конституцією України, він знову буде виступати проти ухвалення документа.

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Зокрема, Лубінець виступив проти мобілізації українців з інвалідністю III категорії.

"Я не бачив остаточної редакції. Так, на відміну від попередньої редакції законопроєкту, зараз група, яка працює в Міноборони, звертається за експертною позицією уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Ми надали свої категоричні заперечення щодо мобілізації інвалідів – громадян з інвалідністю III категорії. Наскільки мені відомо, попередньо, вони готові це врахувати", – розповів Лубінець.

Розширення повноважень ТЦК

Також омбудсмен виступив категорично проти надання додаткових повноважень територіальним центрам комплектування. Він наголосив, що це військові підрозділи, і вони не мають права обмежувати права громадян України.

Це якраз і є пряме порушення Конституції, про яке я казав. У нас є інші органи, які можуть впроваджувати подібні інструментарії для людей, які відмовляються від проходження військової служби. Але це точно не можуть робити ТЦК, військові,

– пояснив омбудсмен.

За словами Лубінця, якщо це буде враховано, він змінить свою позицію і буде готовий підтримати запропоновану редакцію.

Також омбудсмен наголосив, що Україні новий законопроєкт про мобілізацію потрібен. Але, якщо в ньому знову будуть суперечності з Конституцією України, він буде продовжувати виступати категорично проти.

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