Новий закон про мобілізацію: омбудсмен чітко вказав на суперечливі пункти
Міністерство оборони радиться з уповноваженим Верховної Ради з прав людини у питанні вдосконалення проєкту закону про мобілізацію. Дмитро Лубінець чітко вказав на пункти, з якими він категорично не погоджується.
Омбудсмен в ефірі телемарафону сьогодні, 25 січня заявив, що у разі виникнення повторних суперечностей з Конституцією України, він знову буде виступати проти ухвалення документа.
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Зокрема, Лубінець виступив проти мобілізації українців з інвалідністю III категорії.
"Я не бачив остаточної редакції. Так, на відміну від попередньої редакції законопроєкту, зараз група, яка працює в Міноборони, звертається за експертною позицією уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Ми надали свої категоричні заперечення щодо мобілізації інвалідів – громадян з інвалідністю III категорії. Наскільки мені відомо, попередньо, вони готові це врахувати", – розповів Лубінець.
Розширення повноважень ТЦК
Також омбудсмен виступив категорично проти надання додаткових повноважень територіальним центрам комплектування. Він наголосив, що це військові підрозділи, і вони не мають права обмежувати права громадян України.
Це якраз і є пряме порушення Конституції, про яке я казав. У нас є інші органи, які можуть впроваджувати подібні інструментарії для людей, які відмовляються від проходження військової служби. Але це точно не можуть робити ТЦК, військові,
– пояснив омбудсмен.
За словами Лубінця, якщо це буде враховано, він змінить свою позицію і буде готовий підтримати запропоновану редакцію.
Також омбудсмен наголосив, що Україні новий законопроєкт про мобілізацію потрібен. Але, якщо в ньому знову будуть суперечності з Конституцією України, він буде продовжувати виступати категорично проти.
Новий закон про мобілізацію: головне
- Законопроєкт про мобілізацію відправили на доопрацювання 11 січня після закритої наради з військовим командуванням і засіданням Погоджувальної ради в закритому режимі.
- Попередній законопроєкт був зареєстрований у ВР 25 грудня. Тоді ж з'явився текст проєкту. У ньому пропонували знизити призовний вік по мобілізації з 27 до 25 років, внести зміни у питанні щодо відстрочки, звільнення та військового вишколу, а також строкової служби.
- Новий проєкт закону не повинен суперечити Конституції та порушувати права людини.