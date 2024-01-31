Законопроєкт про мобілізацію: кого з українців можуть зобов'язати знову пройти ВЛК

30 січня Кабінет міністрів України вніс оновлений законопроєкт про мобілізацію до Верховної Ради. Зокрема у ньому йдеться, що деякі українці будуть зобов'язані повторно пройти медичне обстеження.

Детальніше про це розповість 24 Канал, який ознайомився з текстом законопроєкту. Отже, повторно пройти медичне обстеження повинні будуть українці, щоб визначити їхню придатність до служби. Розповідаємо далі, кого це може стосуватися.

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Кому потрібно буде пройти повторно медобстеження

Знову ж таки, підкреслюємо, що це за умов, що за відповідний законопроєкт проголосують. Наразі ж мовиться лише про те, що у ньому пропонують. Відтак, повторне медичне обстеження повинні будуть пройти:

громадяни України, котрих визнали обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим Законом та впродовж дев'яти місяців з дня набору чинності цим Законом; мета – визначення їхньої придатності до служби у війську;

чоловіки-громадяни України, віком від 25 до 55 років, яким після 24 лютого 2024 року встановили інвалідність ІІ та ІІІ груп (крім тих, кому інвалідності ІІ та ІІІ груп встановили внаслідок захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), отриманих під час оборони Вітчизни, а також відсутності кінцівки внаслідок її ампутації); вони до кінця 2024 року підлягають переогляду на придатність до служби у війську на підставі переліку хвороб, станів та фізичних вад, затвердженого Кабміном.

Коротко про новий законопроєкт про мобілізацію

Пройдімося коротко по основному з нового законопроєкту під номером 10449, якого внесли до Верховної Ради 30 січня. Отже, він передбачає: